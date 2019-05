Ieri sera si è scatenata una grossa lite nella casa del Grande Fratello 16, che ha coinvolto praticamente tutti gli inquilini. La discussione è partita per via di Francesca De Andrè e Martina Nasoni, alla quale la nipote di Faber pare abbia dato dell’ubriacona. La lite in seguito ha coinvolto anche Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio. Il napoletano ha litigato con Francesca De Andrè e i due sembrano ai ferri corti da ieri sera.

Grande Fratello 16, lite tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio

Sembrava fosse amore invece era un calesse. Il flirt tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio non riesce a sbocciare in alcun modo nella casa del Grande Fratello 16. Ieri i due hanno avuto una grossa lite ed hanno usato termini anche molto pesanti. Gennaro ha accusato Francesca di aver urlato ai quattro venti una confidenza che il ragazzo le aveva fatto in separata sede. Non contenta, la nipote di Faber ha rincarato la dose, dicendo: “Non sei un uomo con gli attributi“. La lite è degenerata e la frattura appare insanabile. Francesca De Andrè è ingestibile, neanche Gennaro Lillio riesce a controllarla.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, cosa succederà nella prossima puntata del Grande fratello 2019

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio riusciranno a chiarirsi prima della prossima puntata? La loro discussione sicuramente sarà tra gli argomenti caldi della prossima puntata del Grande Fratello 16. Il presunto tradimento di Giorgio Tambellini, anzichè avvicinare i due concorrenti del reality show, sembra averli divisi.

Entrambi hanno preso le distanze, ma il motivo è ancora poco chiaro. Francesca e Gennaro saranno messi alle strette nella prossima puntata del GF 16 e dovranno chiarire una volta per tutte i loro sentimenti. Gennaro Lillio appare follemente innamorato di Francesca De Andrè, ma si è ritirato nel momento più importante. La nipote di Faber, invece, è ancora scottata dal tradimento del suo ex fidanzato.