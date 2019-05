Francesca De André, è sempre al centro delle polemiche del Grande Fratello 16 condotto da Barbarella D’Urso, che evidentemente punta molto su questa concorrente viste le ore di programma che le dedica. Da Pomeriggio Cinque al Serale del reality targato Endemol, la nipote del grande Fabrizio De Andrè monopolizza l’attenzione di tutti, oscurando tutti gli altri concorrenti.

Grande Fratello 16: Scontro tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio

Franceschina De Andrè, non sta vivendo un bel momento in effetti, quindi forse è anche per questo che Carmelita la protegge a spada tratta e non la bacchetta mai. Difatti, durante l’ultima messa in onda del serale del reality più spiato d’Italia, la De Andrè ha avuto un’accesa discussione con uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio.

L’opinionista pare non riuscire ad approvare l’atteggiamento tenuto dalla concorrente nella Casa, e si fa portavoce di quello che in effetti pensa mezza Italia su questa ragazza.

E’ apparso a tutti che la De Andrè, abbia una rabbia eccessiva nel relazionarsi con gli altri. È molto istintiva e non pondera e dosa le parole che dice, che molte volte sono delle vere e proprie offese.

I malessere di Francesca De Andrè al Grande Fratello 16

Ora. È vero che essere lasciata in diretta dal fidanzato non è piacevole per nessuno, altresì apprendere che sei stata tradita, ma questo non giustifica il modo di reagire così aggressivo a chiunque la critichi.

E’ quello che è successo anche tra la ragazza e Zia Malgy, che ad un certo punto ha tirato in ballo Fabrizio De Andrè, (secondo il paroliere è stato grazie a lui se ha fatto musica) e anche Dori Ghezzi.

Cristiano dichiara di aver avuto, con il cantante genovese e con sua moglie, un vero e proprio rapporto di amicizia. E che entrambi non avrebbero apprezzato il comportamento della ragazza in Casa. E quindi arriva la reazione fuori controllo della De Andrè, in cui grida al paroliere di “vergognarsi”, per strumentalizzare un’amicizia con i suoi parenti.

Grande Fratello 16, Dori Ghezzi dice la sua: “Facciano come meglio credono”

Ora a rompere il silenzio è proprio Dori Ghezzi spiegando che queste liti o comunque questo eccessivo livore non sarebbe piaciuto a Fabrizio che era un uomo di pace.

Dori Ghezzi esprime il suo dispiacere per la situazione

La cantante fa sapere cosa pensa della partecipazione della nipote al reality di canale 5:

“Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”.

Francesca De Andrè, pianto disperato nella notte: “Voglio spegnermi”

Intanto la ragazza non sta bene per niente, ancora non riesce a superare la notizia del tradimento dell’ex fidanzato e si è scontrata nella notte con Gennaro, al quale si è legata molto e con cui ha condiviso molti momenti anche intimi, ma di cui si è dichiarata sempre e solo un’amica.

Ma la sofferenza della De Andrè è palese, tanto che ha fatto alcune esternazioni che lasciano senza parole:

“Mi sento un mostro. Che vita di mer*a. Voglio spegnermi. Che brutta sono. Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente, mi sento in difetto. Non ho voglia di star sveglia”.

Se l’è poi presa con Gennaro Lillio, Che a suo dire non prende mai una posizione, e infatti gli dice:

“Perché? Non me ne frega un c…o! Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono”.

La pace tra i due sembra essere tornata… ma quanto durerà? Senza voler essere troppo severi con la gieffina, ma è evidente che ha bisogno di un ambiente diverso da quello che può essere il Grande Fratello. Barbara D’Urso, ne prenderà atto?

Staremo a vedere!