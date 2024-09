Chi ha vinto il Gran Premio di Monza di F1: il vincitore è Charles Leclerc

C’era grande attesa per il Gran Premio di Italia sul circuito di Monza di F1. La Ferrari puntava tutto sui suoi due piloti, Leclerc e Sainz, dato anche il momento no della Redbull. Verstappen è infatti a secco da alcune gare ed è apparso molto nervoso. Scopriamo insieme chi ha trionfato e chi è ha conquistato il podio.

F1, Gran Premio di Monza: una vittoria di strategia e cuore

Fan in delirio per il Gran Premio di Monza, trasmesso in chiaro oggi domenica 1 settembre 2024 su Tv8. La gara sin dal via ha visto la lotta fratricida tra le due McLaren con Oscar Piastri che supera Lando Norris, partito in pole e in lotta per il primo posto nel mondiale pilota. Ad infilarsi tra i due ci pensa anche Charles Leclerc che fa una gara di sofferenza cercando di gestire le gomme sin dal primo momento.

È infatti questa la strategia vincente in casa Ferrari che punta tutto su un solo pit stop, quello avvenuto al 15esimo giro da parte di Leclerc. Vanno invece su due soste le due McLaren con Piastri e Norris che tallonano da vicino le rosse. Sainz, da bravo scudiero, tiene dietro per un po’ Piastri e quei secondi persi dall’australiano si rivelano fondamentali. Quindici giri di sofferenza per Leclerc che riesce ad arrivare sul traguardo con appena due secondi di vantaggio su Piastri, seguito da Norris. Giù dal podio arriva l’altro ferrarista Sainz nel giorno del suo 30esimo compleanno. Ma la marea rossa arriva sotto al podio per festeggiare Leclerc che ringrazia tutti:

“La prima vittoria qui è stata unica ma è sempre speciale. Grazie a voi, per la stima e il sostegno. Il nostro pacchetto qui a Monza ha funzionato molto bene ma credo che la McLaren resta favorita“.

HE WINS IN MONZA!!! 🇮🇹 IT'S CHARLES LECLERC FOR FERRARI AT THEIR HOME RACE – AGAIN! 🏆👏 STUNNING, SIMPLY STUNNING!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Iw74Erfuwp — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

La classifica all’arrivo

A vincere è stato Leclerc su Ferrari e a sventolare la bandiera è stato Alex Del Piero. Insieme a lui sul podio anche Piastri (McLaren) e Norris (McLaren). Quarto Sainz (Ferrari); seguito da Hamilton (Mercedes); Verstappen (Red Bull); Russell (Mercedes); Perez (Red Bull); Magnussen (Haas). Ultimo a conquistare punti è Albon su Williams.