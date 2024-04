Quarto appuntamento con il Mondiale di F1 2024 che questa volta arriva a Susuka nel Gp del Giappone. Dopo la vittoria di Carlos Sainz, la Ferrari prova a bissare l’inaspettato successo del gran premio d’Australia. Vediamo insieme gli orari e dove vedere gare e qualifiche in diretta e differita.

Gp di Giappone di F1, orari gara e qualifiche: in diretta e in differita

Dopo una settimana di stop, ritorna il mondiale di F1. Nel Gp d’Australia abbiamo assistito al ritiro di Verstappen, per problemi tecnici, dopo 44 gare in cui era sempre arrivato al traguardo finale. Ad approfittarne è stata la Ferrari che ha conquistato una magnifica doppietta con il primo posto di Carlos Sainz seguito da Charles Leclerc. Anche nel Gran Premio di Giappone, che si correrà a Susuka il 7 aprile, le rosse proveranno ad arrivare davanti alla Red bull.

Ad avere l’esclusiva del Mondiale di F1 2024 è Sky Sport, la diretta andrà in onda quindi su SkySportF1, su SkyGo e in streaming su NOW. Il GP sarà visibile anche su TV8, in chiaro, ma in differita sia per le qualifiche che per la gara.

Questo il programma del Gp di Giappone:

Qualifiche : in programma sabato 6 aprile 2024. In diretta alle ore 8.00, ora italiana, su SkySportF1, Sky Go e Now. In differita alle ore 14.00 in chiaro su Tv8.

: in programma sabato 6 aprile 2024. In diretta alle ore 8.00, ora italiana, su SkySportF1, Sky Go e Now. In differita alle ore 14.00 in chiaro su Tv8. Gara: in programma domenica 7 aprile 2024. In diretta alle ore 7.00, ora italiana, SkySportF1, Sky Go e Now. A seguire Race Anatomy alle ore 12.00. In differita il Gp del Giappone di F1 sarà alle ore 14.00 in chiaro su Tv8.

La classifica dopo i primi tre gran premi

Dopo i primi tre gran premi, in testa alla classifica piloti c’è sempre Max Verstappen con 51 punti (due vittorie, un punto per il giro veloce e un ritiro), dietro di lui troviamo Leclerc con 47 punti (quarto al primo gran premio, terzo al secondo con giro veloce, e secondo nell’ultimo Gp). Sul gradino più basso del podio c’è Perez con 46 punti, quarto Sainz con 40 punti e una gara in meno (non ha corso a causa dell’operazione di appendicite).

Nella classifica dei team, la Ferrari (93 punti) tallona la Red bull prima a 97.