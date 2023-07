Sta facendo il giro della rete la foto di ‘un bacio’ che coinvolge Veronica Gentili e Marco Travaglio. I due giornalisti sono stati immortalati in un gesto molto intimo che sta facendo impazzire il gossip e il mondo dei social. Ma vediamo insieme chi ha diffuso lo scatto e cosa ritrae.

Gossip news: il bacio tra Veronica Gentili e Marco Travaglio, ecco come li hanno pizzicati

Marco Travaglio e Veronica Gentili si sarebbero scambiati un bacio a stampo. La foto, sarebbe stata diffusa da «Diva e donna», il settimanale di Cairo Editore e diretto da Angelo Ascoli che non sembra avere dubbi sulla nuova coppia. La futura conduttrice delle Iene abbraccia il giornalista e i due si scambiano un dolce ma fugace bacio. Le immagini e gli altri scatti fanno parte del numero di ‘Diva e Donna’ in uscita domani, mercoledì 19 luglio, in tutte le edicole. I due sono stati fotografati al termine di una cena con altri amici fuori un ristorante di Roma. Non sarebbe la prima volta che i due si incontrano nella Capitale eterna dati anche gli ambienti giornalistici comuni. Nel 2014, Novella 2000 aveva pubblicato degli scatti che li ritraevano insieme a ristorante.

Chi sono i due giornalisti

Veronica Gentili inizialmente voleva diventare attrice. Si è infatti diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006 debuttando anche nell’Otello. Poi ha iniziato a collaborare sette anni fa proprio a «Il Fatto Quotidiano», ora diretto da Marco Travaglio. Da qui è iniziata la sua carriera di giornalista, ora ha 41 anni e dopo aver condotto Controcorrente su Rete 4, dal prossimo autunno sarà il volto di punta della trasmissione ‘Le Iene’ prendendo il posto di Belen Rodriguez. Marco Travaglio invece ha 58 anni ed è un giornalista, saggista e opinionista italiano. Dal 3 febbraio 2015 è direttore della versione cartacea de ‘il Fatto Quotidiano’ ma non disdegna apparizioni in tv. Travaglio è sposato da oltre 30 anni con Isabella e insieme hanno anche dei figli.