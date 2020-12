Arisa ha un fidanzato. La cantante de “La notte” ha ritrovato la felicità tra le braccia del suo manager che pubblica una foto inequivocabile su Instagram. Da diverso tempo si vociferava di un nuovo amore nella vita dell’artista di Pignola, che è stato ufficializzato sui social con tanto di foto.

Arisa ha un fidanzato: chi è? La gossip news

Si conclude nel migliore dei modi il 2020 per Arisa. Dopo il ruolo di prof si canto nel talent show Amici di Maria De Filippi e la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2021, la cantante di “Sincerità” si prepara a festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno in compagnia di un nuovo amore.

La conferma è arrivata sui social dove il fidanzato di Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante, è uscito allo scoperto pubblicando la foto di un bacio. Uno scatto tenerissimo accompagnato da una emoticon a forma di cuore. A pubblicarla è stata proprio il fidanzato: Andrea di Carlo, che altro non è che il manager della cantante. Non solo, Andrea di Carlo è anche agente di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e autore televisivo.

Arisa e la sua “sincerità” ad Amici smentita dal fidanzato su Instagram

In realtà l’indiscrezione della presenza di un nuovo amore nella vita di Arisa era sfuggita a Rudy Zerbi durante una delle puntate di Amici di Maria De Filippi. Il professore di canto, infatti, si era lasciato scappare che la cantante avesse un nuovo fidanzato, ma in quella occasione Arisa era riuscita a sviare la notizia ironizzandoci su: “io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire cose mie“.

A smentire la cantante ci ha pensato proprio il fidanzato che ha pensato bene di pubblicare uno scatto “rubato” che ha fatto letteralmente impazzire i tantissimi fan di Arisa!