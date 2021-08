Gomorra 5 quando esce? Quale è la trama della serie tv di Sky più amata di tutti i tempi? Chi fa parte del cast e cosa sappiamo anche grazie al trailer? Ecco tutte le news sull’ultimo atto della lotta fra Ciro e Genny.

Gomorra 5 quando esce? L’attesa sta per terminare

Tutto pronto o quasi per il prossimo novembre. Solo in quel momento su Sky e in streaming su NOW andrà in onda la quinta e ultima attesissima stagione di Gomorra – La serie.

L’attesissima serie farà dunque parte del palinsesto autunnale della televisione a pagamento, ma non è ancora stata svelata la data esatta di uscita. In fin dei conti a novembre mancano ancora parecchi giorni. I fan dovranno dunque aspettare pazientemente ancora un po’.

Dettaglio importante che si può già sapere? A novembre le prime serate in compagnia di Gomorra 5 saranno proprio cinque. Sono stati realizzati ben dieci episodi che molto probabilmente verranno mandati in onda a coppie.

Gomorra 5 trailer: quali anticipazioni si possono cogliere

Il nuovo teaser di Gomorra 5 si apre con la reazione di Genny Savastano – interpretato da Salvatore Esposito – alla notizia che Ciro Di Marzio – ovvero Marco D’Amore – sia davvero l’Immortale. La temuta vendetta segnerà inesorabilmente la fine di un conflitto che ha portato Napoli in macerie, soprattutto per via dello scontro tra i Levante e Patrizia.

#Gomorra5 Official Trailer L'ora della partenza è arrivata e noi andiamo in direzioni diverse , io verso la morte e tu verso la vita . Quali di queste due sia meglio solo Dio lo sa. (Seneca) @damoremarco @skyitalia @NOWTV_It pic.twitter.com/u0drJsmxBQ — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) August 25, 2021

Gomorra 5 trama: cosa accadrà?

La trama di Gomorra 5 è ancora abbastanza top secret. Sky ha solo rivelato come lo scontro tra i Levante e Patrizia abbia distrutto Napoli. Per questo motivo Genny si vedrà costretto a scendere nuovamente in campo abbandonando ogni sogno di una vita normale. Per fare questo, però, Genny dovrà prima mettere al sicuro Azzurra e il loro figlio Pietro e allontanarsi il più possibile dagli unici due amori della sua vita.

Grazie all’alleanza con O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli, Genny potrà, pian piano, mettere in atto la sua tremenda vendetta dando via a una nuova guerra senza esclusione di colpi.

A complicare le cose vi sarà una clamorosa scoperta. Quale? Ciro è vivo. Nonostante sia in Lettonia, la sua sete di vendetta arriva fino a Napoli.

Cast, sceneggiatori e registi: ecco tutti i nomi

I dieci nuovi episodi della serie sono stati scritti dagli head writer: Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli insieme a Roberto Saviano.

Alla regia vi è, per i primi 5 episodi ed il nono, Marco D’Amore, mentre gli episodi: 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini.

Nel cast di Gomorra 5, invece, vi sono: