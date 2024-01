L’81esima edizione dei Golden Globe, i riconoscimenti che aprono la stagione dei premi di Hollywood, ha avuto luogo questa notte. La cerimonia per i Golden Globe 2024, che si è svolta il 7 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, è stata trasmessa – negli Stati Uniti – in diretta sulla Cbs e in streaming su Paramount +. Vediamo ora chi sono i vincitori dei Golden Globe 2024.

Golden Globe 2024, tutti i vincitori: trionfo di Oppenheimer

A trionfare alla cerimonia per la consegna dei Golden Globe 2024, è “Oppenheimer”. La pellicola si è aggiudicata il premio come Miglior film drammatico. In nomination con il film vincitore c’erano anche: Oppenheimer; Killers of the Flower Moon; Maestro; Past Lives; The Zone of Interest; Anatomia di una caduta.

Il premio come Miglior attore drammatico è andato a Cillian Murphy per appunto “Oppenheimer”. In lizza vi erano: Bradley Cooper — Maestro; Cillian Murphy — Oppenheimer; Leonardo DiCaprio — Killers of the Flower Moon; Colman Domingo — Rustin; Andrew Scott — All of Us Strangers; Barry Keoghan — Saltburn.

Quello di Miglior attrice drammatica è stato vinto da Lily Gladstone per “Killers of the Flower Moon”. Candidate al premio erano anche: Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon; Carey Mulligan – Maestro; Sandra Hüller – Anatomia di una caduta; Annette Bening — Nyad; Greta Lee — Past Lives; Cailee Spaeny — Priscilla.

Il premio come Miglior regia cinematografica è andato a Christopher Nolan per il film “Oppenheimer”. In nomination anche: Bradley Cooper — Maestro; Greta Gerwig — Barbie; Yorgos Lanthimos — Poor Things; Christopher Nolan — Oppenheimer; Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon; Celine Song — Past Lives.

Di seguito elencati tutti i vincitori dei Golden Globe 2024.

Le novità del 2024

Tra le novità di quest’anno il passaggio a sei candidati per categoria, a eccezione del riconoscimento al miglior risultato cinematografico e al botteghino (riservato ai film che incassano oltre 150 milioni di dollari, di cui almeno 100 milioni di dollari negli Stati Uniti dove il premio se lo giocano Barbie e il film-concerto di Taylor Swift). L’altra novità di questa edizione dei Golden Globe 2024 è il premio alla miglior interpretazione in una stand-up comedy televisiva, un genere sempre più diffuso soprattutto sulle piattaforme.

L’Italia presente con ‘Io, capitano’ di Matteo Garrone

Nulla da fare per l’Italia, rappresentata dal film di Matteo Garrone dal titolo “Io, capitano”, il film è stato battuto dal film Anatomia di una caduta di Justine Triet (vincitore al festival di Cannes e candidato anche come migliore film drammatico). Nella sestina dei film internazionali anche: Past Lives di Celine Song, La società della neve di J. A. Bayona, The Zone of Interest di Jonathan Glazer e Foglie al vento di Aki Kaurismaki.

Tutti i vincitori ai Golden Globe 2024

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer (VINCITORE)

Past Lives

La zona d’interesse

MIGLIOR FILM COMMEDIA

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Povere creature! (VINCITORE)

MIGLIORE REGIA

Bradley Cooper (Maestro)

Greta Gerwig (Barbie)

Yorgos Lanthimos (Povere creature!)

Christopher Nolan (Oppenheimer) (VINCITORE)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Celine Song (Past Lives)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UN DRAMMA

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) (VINCITRICE)

Sandra Huller (Anatomia di una caduta)

Greta Lee (Past Lives)

Carey Mulligan (Maestro)

Cailee Spaeny (Priscilla)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UN DRAMMA

Bradley Cooper (Maestro)

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Colman Domingo (Rustin)

Barry Keoghan (Saltburn)

Cillian Murphy (Oppenheimer) (VINCITORE)

Andrew Scott (Estranei)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN MUSICAL O COMMEDIA

Nicolas Cage (Dream Scenario)

Timothée Chalamet (Wonka)

Matt Damon (Air)

Paul Giamatti (The Holdlovers) (VINCITORE)

Joaquin Phoenix (Beau ha paura)

Jeffrey Wright (American Fiction)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN MUSICAL O COMMEDIA

Fantasia Barrino (The Color Purple)

Jennifer Lawrence (Fidanzata in affitto)

Natalie Portman (May December)

Alma Poysti (Fallen Leaves)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature!) (VINCITTRICE)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Willem Dafoe (Povere creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer) (VINCITORE)

Ryan Gosling (Barbie)

Charles Melton (May December)

Mark Ruffalo (Povere creature!)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Jodie Foster (Nyad)

Julianne Moore (May December)

Rosamund Pike (Saltburn)

Da’vine Joy Randolph (The Holdlovers) (VINCITRICE)

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Anatomia di una caduta (Francia) (VINCITORE)

Foglie al vento (Finlandia)

Io Capitano (Italia)

Past Lives (Usa)

Society of the Snow (Spagna)

Zona d’interesse (UK/USA)

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Barbie

Povere creature!

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomia di una caduta (VINCITORE)

MIGLIORE COLONNA SONORA

Povere creature!

Oppenheimer (VINCITORE)

Il ragazzo e l’airone

La zona d’interesse

Spider-Man Across the Spider-Verse

Killers of the Flower Moon

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE