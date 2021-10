Svelati tutti i vincitori del Globo d’oro 2021, il premio cinematografico italiano assegnato dai giornalisti stampa estera. La 61esima edizione del premio ha segnato il trionfo del film “Le Sorelle Macaluso” diretto da Emma Dante.

Globo d’oro 2021, tra i vincitori Daniele Luchetti, Donatella Finocchiaro e Kim Rossi Stuart

L‘edizione 2021 del Globo d’Oro (Globi d’Oro) si è svolta anche quest’anno a mezzo stampa rispettando le norme anti-Covid 19. La 61esima edizione del premio cinematografico italiano, assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia, ha visto trionfare il film “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante. Tra i premiati anche Daniele Luchetti per la miglior regia di “Lacci”.

Claudio Lavanga e Alina Trabattoni, i direttori artistici del premio, hanno sottolineato quanto i film in concorso quest’anno siano stati di grande qualità nonostante i due anni di pandemia da Coronavirus.

“I film in concorso quest’anno ci hanno fatto sognare, ridere, piangere e pensare” – hanno sottolineato i direttori artistici. Non solo, i due hanno precisato: “ancora una volta il cinema è stato il mezzo per eccellenza per l’evasione, in un momento in cui staccarsi dalla realtà, anche solo per due ore, è terapeutico e necessario“.

I premi sono stati assegnati da una giuria composta da più di 50 corrispondenti dell’Associazione Stampa Estera in Italia capitanata da Alina Trabattoni di Eurovision e Claudio Lavanga di NBC News. Entriamo nel vivo del premio che ha visto trionfare “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante che ha vinto tre importantissimi premi: miglior film, e miglior attrice ex aequo per Donatella Finocchiaro e Simona Malato. Il Premio alla miglior regia è stato assegnato a Daniele Luchetti per il film “Lacci“, mentre il miglior attore è stato Kim Rossi Stuart per la sua interpretazione nel film “Cosa sarà“.

Globi d’Oro 2021, tutti i vincitori della 61esima edizione

Ecco la lista completa dei vincitori del Globo d’Oro 2021 suddivisa per categoria:

Premio Miglior Film : Le Sorelle Macaluso ;

: ; Miglior Regia : Daniele Luchetti per il film “ Lacci “;

: per il film “ “; Premio Migliore Sceneggiatura : Michael Zampino, Heidrun Schleef, Giampaolo Rugo per “ Governance “;

per “ “; Migliore Fotografia : Daniele Ciprì per “ Il Cattivo Poeta “;

per “ “; Premio Colonna Sonora : Mattia Carratello & Stefano Ratchev per il film “ Padrenostro “;

per il film “ “; Migliore Attore : Kim Rossi Stuart per il film “ Cosa Sarà “;

per il film “ “; Premio Migliore Attrice ex aequo: Donatella Finocchiaro e Simona Malato per il film “ Le Sorelle Macaluso” ;

e per il film “ ; Miglior Commedia: L’incredibile Storia dell’Isola delle Rose;

Non sono mancati dei Premi Globo Speciali come il Gran Premio della Stampa Estera assegnato a Renato Pozzetto e il Globo d’Oro alla Carriera a Giuliano Montaldo.

Tra gli altri premi segnaliamo: Premio Opera Prima per “Paradise, una nuova vita“, Premio alla giovane promessa Nora Stassi per “L’agnello“, il Premio Giuria d’Oro a Elizabeth Missland. E ancora: il Premio Documentario a “Veleno“, Premio Serie Tv “Speravo de mori’ prima” e Premio Cortometraggio a “La stanza più fredda“.