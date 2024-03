Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono una delle coppie più social e amate dai giovanissimi. I ‘Prelemi’, come sono stati ribattezzati dai fan, hanno vissuto però negli ultimi anni dei momenti di alti e bassi. Per questo l’influencer si è lasciata andare rivelando in che rapporti è con l’ex gieffino. Vediamo insieme cosa ha detto.

Giulia Salemi sul suo amore con Petrelli: “Dopo tre anni siamo ancora qua”

I Prelemi sono ancora fidanzati? Questa è una delle domande più ricorrenti che il popolo del web si pone. I due, che si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello tre anni fa, da allora hanno vissuto diversi momenti di crisi. Uno di questi era stato annunciato in diretta nel corso di una puntata del reality dalla Salemi, versione inviata social in studio, ad Alfonso Signorini. Poi era stata lanciata la ‘bomba’ di un loro addio da parte del sito di Fabrizio Corona che non ha usato parole tenere nei loro confronti. A distanza di mesi, Giulia Salemi ha scelto di raccontare quello che sta accadendo sul suo profilo TikTok.

Queste le parola della giovane che ha voluto ricordare il giorno della finale del Grande Fratello. Dopo 5 mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, la finale della quinta edizione decretò la vittoria di Tommaso Zorzi davanti a Pierpaolo Petrelli. Era il 2 marzo del 2021, giorno che per il giovane è il loro anniversario.

“Sapete che oggi sono tre anni dal giorno della liberazione? E non quella italiana ma la nostra. Esattamente tre anni fa, uscivamo dal Gf, o meglio Pier usciva perché io ero già uscita. Infatti i Prelemi, il nostro fandom – mi fa ridere parlare di fandom a 30 anni, però è anche molto cute – si interrogavano su quale fosse il nostro anniversario. Ovvero il primo bacio il 26 dicembre oppure il giorno in cui è uscito dalla Casa e abbiamo potuto consumare? Alla fine abbiamo scelto il 26 dicembre anche se è, parliamoci chiare amiche è una sola perché il giorno prima è Natale, però Pier ha scelto quello. Mentre io volevo tenere il 2 marzo“.

L’influencer, mentre si trucca in bagno e Pierpaolo fa la doccia, spiega l’emozione avuta quando ha potuto riabbracciare Pierpaolo e le parole che si sono scambiati da soli, senza telecamere:

“Non mi dimenticherò mai ragazzi la sensazione di quella sera quando ho riabbracciato Pier finalmente senza telecamere, un senso di liberazione, di libertà. Chi ha visto la mia

edizione si ricorda, bella ma molto impegnativa. Quindi finalmente poter riabbracciare Pierpaolo senza il giudizio di quelli presenti in Casa che per ogni cosa avevano da dire qualcosa era veramente la cosa più bella che mi potesse capitare da anni, perché dentro di me sapevo che io mi ero innamorata, solo che dentro la Casa non ce lo dicevamo e io dicevo “ti a…” e volevo che lo dicesse lui, ma sto pirla non lo diceva. Però dovete sapere che avevo anche un po’ di ansia, perché chi ha visto quell’edizione si ricorderà strani giri e altarini. Perciò ho detto magari questo perde la brocca e quando esce dalla casa dice “zia non mi sei mancata”, invece fortunatamente e mi dispiace per gli altri, tutto il contrario“.

Poi continua spiegando come in ogni coppia ci siano dei momenti no e che loro, in questi tre anni, ne hanno vissuti diversi senza però mai mancare di rispetto all’altro.

“Insomma il lieto fine qual è? Che dopo tre anni siamo ancora qua, nonostante avversità nonostante, alti e bassi come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni. La coppia perfetta ho capito che non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio e non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single sfigatissima fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti e capisci che è lui devi fare di tutto, quindi anche se eravamo in un contesto televisivo mi sono messa in gioco al 100 % prendendomi anche tutta una grandissima vagonata… ecco. Detto questo non potevo fare cosa migliore perché Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore e io ho cercato di migliorare lui nel mio. La cosa bella nostra è che ci siamo proprio compensati, però sono anche qua per ricordarvi che non è tutto oro ciò che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo dei momenti in cui ci siamo allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro perché come fai a farlo se c’è stato e c’è amore e rispetto?“.

La Salemi racconta il primo incontro con Pier senza telecamere

L’influencer poi ha voluto ricordare un momento molto particolare, la prima notte insieme dopo che Petrelli era uscito dal reality:

“La prima cosa che fece Pier appena arrivò in studio, prima ancora che venisse letto il vincitore, mi guardò e mi si spezzò il cuore. Ricordo che appena è finita la puntata altre persone si sono fiondate addosso a Pier e io ero lì impassibile. Il mio manager mi disse di andare nel van e aspettare perché sarebbe stato lui a venire da me. Uscita dalla Casa mi sentivo davvero insicura, il processo psicologico che è stato attuato in quei mesi mi aveva reso veramente debole, mi sentivo una me**a. Tornando a quella sera, fortunatamente lui mi vide che me ne stavo andando e mi bloccò e mi prese lui. Mi dice che c’è? Cosa hai? è successo qualcosa? Perché a me veniva da piangere, ma dalla felicità, perché non mi sembrava vero che il mio grande amore fosse uscito e fosse tutto per me, che tutto quello che era successo non era solo una bolla televisiva, ma che sarebbe diventato anche la realtà del mio quotidiano. Sempre quella sera mi ricordo che gli avevo preparato la suite con tutte le fotine nostre appese e tutti i petali e mi ricordo che è stata una serata abbasta di fuego. La mattina prestissimo lui ragazzi prende e se ne va per andare da Leo, giustamente e non aveva dormito niente“.

Giulia Salemi ha concluso la sua lunga diretta con un consiglio a tutti i suoi follower e a quelli del suo fidanzato, lanciando anche qualche frecciatina a chi non crede nella loro storia:

“Sono qui anche a dirvi di non demoralizzarvi perché io ero una di quelle che quando guardava le coppie su Instagram soffriva e mi chiedevo perché tutte erano fortunate e felici e io no, perché mi sento veramente una poveretta? Quindi non demoralizzatevi, abbiate un’energia aperta al mondo perché quando meno ve lo aspettate succederà così e arriverà. A me è successo così all’età di 28 anni quindi né troppo piccola, né troppo grande. E sono anche qua per dirvi, non fatevi dire dagli altri quello che dovete fare, perché tutti saranno lì pronti a gioire e a ballare sul cadavere del morto, quando in realtà sta a voi non dare la soddisfazione agli altri di farvi vedere afflitti.

Quindi no, non sono più debole io perché non cedete alle provocazioni degli altri. Perché la mia verità la so solo io ed è per questo che invito sempre anche voi a non rispondere alle provocazioni, perché la gente vive di clic, proprio campa di questo. E la cosa bella è che riusciamo a lavorare, grazie ai nostri sacrifici perché abbiamo 30 anni e nessuno ci ha mai regalato niente con i nostri up e i nostri down. Se avessi dovuto ascoltare e abbattere dai primi no non sarei qua e quanto mi rende orgogliosa aver lottato sempre… se c’è un mio pregio nella mia marea di difetti è che sono determinata e quindi sono qua per dirvi siate cazzuti, noi come tante persone abbiamo gente che ci ama e ci odia, sta proprio a noi guardare e focalizzarci su chi ci dà affetto. Quindi questo tre anni di festeggiamento non sono solo nostri ma anche vostri. Vi vogliamo bene“.

Il video si conclude con un bacio di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli.