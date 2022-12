Nuovo appuntamento settimanale con il programma Tv Talk che torna in onda domani, sabato 17 dicembre 2022 su Rai 3 alle ore 15.00 in punto. Tra gli argomenti della trasmissione condotta di Massimo Bernardini si parlerà del ruolo degli influencer e del fatto che sempre più spesso influencer e star del web approdano in tv come opinionisti o come conduttori. Tra gli ospiti, per discutere appunto dell’argomento, interverrà la bellissima Giulia Salemi.

Giulia Salemi ospite a Tv Talk: quando in tv

La nota influencer e conduttrice tv Giulia Salemi sarà ospite della puntata di Tv Talk che andrà in onda domani, sabato 17 dicembre 2022 su Rai3. Argomento di puntata è il ruolo degli influencer e del fatto che sempre più spesso approdano in tv, proprio come di recente è accaduto a Giulia Salemi che dal web è arrivata alla conduzione di format televisivi.

Tv Talk: Giulia Salemi e gli altri ospiti di puntata

Tra gli ospiti della puntata di sabato 17 dicembre 2022 di TvTalk, oltre all’influencer e conduttrice Giulia Salemi, ci saranno anche: Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, meglio noti come la Gialappa’s Band, il giornalista e conduttore tv Bruno Vespa, Valerio Aprea, Maria Cuffaro, Luca Dondoni, Giorgio Simonelli e Claudia Rossi.

Tv Talk: la storia del format di Rai3

Tv Talk è un programma televisivo di genere talk show in onda su Raitre e condotto da Massimo Bernardini con la partecipazione di Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Gli autori sono lo stesso conduttore Bernardini insieme a Furio Andreotti, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano e Alessandro Clemente.

Trasmesso dal 2005, il format quello di un talk show composto da un gruppo di analisti, studenti e giovani laureati che dibatte sulla settimana televisiva appena conclusa. Durante ogni puntata si discute principalmente di programmi tv, personaggi e dietro le quinte della televisione italiana, talvolta anche di altri mezzi di comunicazione di massa come i social network. Agli ospiti del panorama mediatico italiano, si affiancano gli opinionisti Giorgio Simonelli, Riccardo Bocca, Lella Costa, Saverio Raimondo. Nel 2020 il programma condotto da massimo Bernardini si è aggiudicato il Premio Flaiano come miglior programma televisivo.