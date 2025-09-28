Giulia Salemi è la nuova inviata di Pechino Express. La conduttrice affiancherà Costantino della Gherardesca durante il viaggio più seguito della tv italiana. Giulia non sarà la sola inviata del programma, medesimo ruolo è stato affidato anche a Guido Meda e Lillo.

Giulia Salemi inviata di Pechino Express 2026: presentate le prime 5 coppie

Torna a grande richiesta Pechino Express. Grande novità di questa edizione, oltre a un cast da urlo, è l’inedita rotta di quest’anno: si parte dall’Indonesia, si arriva in Cina, per poi proseguiremo il raggiungimento del Giappone. In ognuno dei tre Paesi, Costantino spedirà sul campo un inviato diverso: il team è composto da Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda.

Durante la presentazione dei nuovi format targati Sky e quindi anche della nuova edizione di Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono state annunciate le prime cinque coppie in gara, e vale a dire: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giulia Salemi, ecco cosa ci ha raccontato alla sua nuova esperienza tv.

Intervista a Giulia Salemi

“Ma siamo sicuri che posso dirlo? Possiamo? Sono ufficialmente una delle inviate di questa edizione di Pechino Express” – Con questa parole la bellissima Giulia Salemi annuncia la sua partecipazione come inviata a Pechino Express.

“Sono molto felice e molto emozionata perché sono stata concorrente nel lontano 2015 con mia mamma, che mi ha messo a dura prova. È stata, io lo dico sempre, l’esperienza più bella della mia vita ed essere stata scelta da Sky e da Banijay Italia per essere qua e per ricoprire questo ruolo importante mi rende veramente pieno di orgoglio e di felicità. Poi con Costantino abbiamo un bellissimo rapporto da sempre, quindi che dire, gratitudine estrema. Una nuova avventura, anche perché io che sono così attiva sui social, finalmente farò dieci giorni di social detox”.

Chiediamo a Giulia Salemi cosa le ha detto Pierpaolo di questa nuova opportunità: “Pier, come sempre mi sostiene. Come io l’ho sostenuto nella sua avventura lontano da casa, ora tocca a me e quindi la cosa bella nostra è che ci supportiamo l’un l’altro”.