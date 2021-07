Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono innamorati durante l’ultima lunga edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ne hanno dovute subire di tutti i colori ma il loro amore nulla ha potuto contro le malelingue e le ossessioni di una parte del web.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia dei Prelemi come in un film

I due, si conoscevano ma di sfuggita eppure la loro sembra una di quelle storie d’amore perfette per diventare un film. Infatti, sette anni fa erano presenti ad una nota festa e lei era ed è amica della madre del figlio di Pretelli. Nel tempo si sono scambiati qualche like su Instagram in modo innocente e l’anno scorso, Pretelli le invia un messaggio per promuovere la canzone “Rondine”. La Salemi, confessa nella casa di aver ignorato il messaggio però ricordava l’intero videoclip.

Nel procedere dell’edizione, l’interesse dei due è diventato sempre più evidente e sotto il vischio è scattato il primo bacio tra timidezza e paura di coinvolgersi in qualcosa di più grande. Sono sette mesi, oggi, che i #Prelemi fanno sognare i loro followers e anche chi, non avendo seguito il reality, riconosce dai loro occhi un amore puro e passionale.

Quello che tutti si augurano di vivere almeno una volta nella vita perché quando una storia d’amore nasce nelle avversità dall’inizio e le supera, può solo continuare a gonfie vele. Gli ostacoli, abbastanza costruiti dagli autori per portare avanti le dinamiche del gioco e puntare la luce su qualcuno che senza intromissioni varie non sarebbe rimasta nella mente dei telespettatori, sono stati affrontati e messi da parte dalla coppia perché ciò che conta sono loro due e la serenità delle intere famiglie.

L’Estate Più Calda, tutta italiana, di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli come la maggior parte delle coppie stanno vivendo un’estate in giro per l’Italia tra lavoro, momenti di relax e visite in famiglia. Il weekend appena trascorso è stata l’occasione perfetta per far visitare Maratea, luogo natio di Pierpaolo Pretelli, alla fidanzata che è diventata una tour operator spassosa alla ricerca di Cesare Cremonini.

I Prelemi sono seguiti proprio perchè alternano momenti da sit-com a momenti seri ad altri passionali senza mai essere eccessivi. La loro presenza sui social è equilibrata e per chi, invece, li accusa di esserci troppo vuol dire che non li segue affatto. Anzi, ci sono giorni in cui spariscono e i fan ripescano i video della piscina o della lavatrice all’interno della casa più spiata d’Italia per combattere la nostalgia.

Ogni loro partecipazione radiofonica e televisiva arriva nei trend topic di Twitter e la premiazione di Pierpaolo Pretelli, per i suoi modi gentili e pacati dimostrati al Grande Fratello Vip, a Maratea è stata l’ennesima conferma.

Quella che stanno vivendo i Prelemi è davvero L’Estate Più Calda di sempre. E da settembre, gli impegni televisivi di entrambi: Tale e Quale Show e Salotto Salemi 2 renderanno anche l’autunno, bello caloroso.