Giulia Salemi ha partorito. Lei e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian. Una notizia che riempie i cuori di tutti i fan dei Prelemi, nome dato alla coppia dai milioni di seguaci.

Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono genitori, è nato Kian

“Kian Salemi Pretelli” è questa la scritta che accompagna la foto pubblicata sui due profili social di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, oggi 16 gennaio 2025, per annunciare la nascita del loro primo figlio, il secondo per Pretelli. L’immagine scelta per annunciare l’arrivo del piccolo Kian è una foto che ritrae i due genitori vestiti in piagata nero di eta con bordo bianco tenere in braccio il piccolo Kian vestito di bianco. Nello scatto si vede Pierpaolo accarezzare la fronte di Giulia, lì dove ha appoggiato la sua testa. Una foto che suggella l’amore tra i due, sempre più forte, e la nascita del loro piccolo.

Sicuramente il piccolo Kian sarà circondato dall’amore anche dei tanti fan della coppia che non vedono l’ora di ammirare la bellezza del piccolo nelle foto che la coppia sceglierà di pubblicare durante i prossimi giorni o mesi.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Una storia d’amore nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, e che vede oggi coronare il sogno più bello: quello della nascita di un figlio. La coppia ha sempre condiviso con i propri fan ogni momento della love story e della gravidanza. La Salemi, non molto tempo fa aveva scritto e pubblicato una lettera al figlio che sarebbe arrivato. Un testo commovente che fece il giro del web proprio per le belle parole che Giulia aveva scelto per raccontare il momento che stava vivendo e augurio che dedicava a quello che sarebbe stato il suo futuro figlio, che oggi possiamo affermarlo ha un nome ed è Kian Salemi Pretelli.