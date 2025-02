Giulia Gaudino, content creator, imprenditrice e autrice che ha fatto della sua passione per l’astrologia una chiave di comunicazione con la sua fanbase, debutta Domenica 2 febbraio su Real Time (alle ore 14.00) con il format tv “Pianeta Giulia: Il programma perfetto”. Nato 4 anni fa sul digitale, il format e diventato poi progetto editoriale con il libro “Pianeta Giulia: Tutta colpa di Venere!” che racconta di come l’astrologia permei le vite delle persone e come i percorsi di queste si possano intrecciare sotto l’influenza delle stelle. Basandosi sul claim che ricorre anche nel programma: “L’astrologia non si erge a detentrice della verità assoluta ma può essere un meraviglioso modo per guardare alle cose sotto un’altra luce”. Noi di SuperGuidaTvabbiamo intervistato Giulia Gaudino, e con lei abbiamo parlato del nuovo programma v ma anche di Festival di Sanremo e molto altro.

Giulia Gaudino di “Pianeta Giulia: Il programma perfetto”: Intervista

Come è nato il format “Pianeta Giulia”? Ci racconti il percorso che lo ha portato dal digitale alla TV? E Cosa significa per te portare la tua passione per l’astrologia sul piccolo schermo?

“È avvenuto tutto in maniera molto naturale. Il mio percorso sui social è iniziato circa 10 anni fa, raccontando quello che era la mia quotidianità, le mie passioni, i miei viaggi. Ho sempre cercato di condividere quella che era la mia vita con la community che man mano è cresciuta sempre di più. Quattro anni fa è nata la voglia di parlare della mia passione di per l’astrologia, senza sapere come l’avrebbero presa. La risposta è stata molto bella e attiva. L’Astrologia è molto inclusiva, crea il confronto, uno scambio e ti fa sentire parte di qualcosa. Dal digital il tutto si è trasformato in un progetto editoriale con Mondadori per arrivare ad oggi e a questa nuova avventura sul piccolo schermo. Sono molto felice ed emozionata. Ho cercato di portare quella che sono io sui social parlando al pubblico in maniera diretta e spontanea”.

Nel primo capitolo televisivo abbini i segni zodiacali a programmi TV: come sei arrivata a questa idea e cosa speri che il pubblico colga da questo approccio?

“Volevo creare una fusione tra il mondo della TV e l’Astrologia, mi viene naturale creare delle associazioni con l’astrologia per ogni cosa che vedo. Da lì è nata l’idea di associare i programmi della TV e le loro caratteristiche a quelle dei segni zodiacali”.

Hai definito l’Astrologia come “un modo per guardare alle cose sotto un’altra luce”. Qual è stata l’esperienza personale che ti ha fatto avvicinare a questo mondo?

“Ho nutrito da sempre una grande curiosità verso l’Astrologia. È una disciplina che ha radici antichissime. Ci sono state delle civiltà che erano arrivate alle stesse conclusioni, anche se erano in parti completamente opposte su un globo terrestre. Tutto questo mi ha sempre affascinato molto. L’incontro con una persona appassionata di Astrologia, quando ero alle superiori, mi ha aperto un mondo, facendomi capire che non ero così sbagliata”.

Il tuo libro, “Tutta colpa di Venere!”, esplora come le stelle influenzano le nostre vite. Qual è il messaggio principale che vorresti trasmettere attraverso il libro e il programma?

“Come dico sempre: l’Astrologia pone al centro della sua esistenza l’essere umano con le sue stesso decisioni, siamo noi i veri artifici del nostro destino. L’Astrologia vuole guardare le cose sotto un’altra luce, le stelle illuminano quel cammino che noi vogliamo intraprendere con le nostre decisioni. Guardo l’Astrologia come un modo per avere ulteriori punti di vista sulle cose, per conoscerci ancora meglio, in modo da avere maggiore consapevolezza di noi stessi”.

Che ruolo ha giocato il digitale nel costruire il tuo successo?

“Sicuramente l’avvento dei social mi h dato una grande mano. La comunicazione mi ha sempre appassionata, quando sono arrivati i social, li ho guardati non solo come una fonte di divertimento ma anche come un qualcosa che poteva diventare un lavoro vero e proprio. È nato tutto in maniera spontanea e non immaginando quello che poi sarebbe successo dopo”.

Cosa speri che il pubblico porti con sé dopo aver guardato “Pianeta Giulia: Il Programma Perfetto”?

“Sicuramente la leggerezza. Abbiamo cercato di creare un programma che fa del divertimento e dell’allegria il suo punto di forza. Vogliamo raccontare l’Astrologia con il grande rispetto che merita, visto che comunque è una disciplina antica. Spero che le persone possano avere un quadro un po’ più chiaro di quello che ci suggeriscono i segni, il tutto fatto con divertimento e leggerezza”.

Ci puoi anticipare se ci saranno altri capitoli di “Pianeta Giulia” o nuovi progetti legati all’astrologia?

“Assolutamente ci saranno altri progetti legati all’Astrologia, tra un po’ inizia Sanremo e ci sono alcune idee proprio legate a questo momento che per gli italiani è che comunque un appuntamento importante e che uscita curiosità. Proseguirò con la scrittura delle prossime puntate del format e poi ci saranno tante altre novità”.

Ti è mai capitato di usare l’astrologia nelle decisioni importanti della tua vita?

“Sempre! Prima di qualche appuntamento importante, prima di fissare una data importante mi piace vedere i transiti della giornata. Mentirei se non dicessi questo. Però poi vado dritta per la mia strada e cerco di usufruire, grazie all’Astrologia, di un supporto in più ma che non deve assolutamente essere un qualcosa che imprigioni”.

L’astrologia è un tema che appassiona moltissimo. Ultimamente alcune professioni hanno ritrovato un certo rilancio grazie a programmi tv: chef o agenti immobiliari ad esempio. Pensi che anche il tuo settore possa godere di una spinta in più grazie al programma?

“Penso di sì, come dicevo prima, è un argomento molto inclusivo, così come appunto la cucina o andare a visitare case. Sono argomenti che accomunano un po’ tutti, fanno parte della vita quotidiana. Anche l’Astrologia è un campo molto inclusivo dove le persone possono trovare un ulteriore punto di riflessione”.

Hai citato il Festival di Sanremo, ci sono degli artisti che ti hanno già contattato per sapere come andranno in gara?

“È capitato in passato, anche con dei co-conduttori. Quest’anno ancora non è capitato, però incuriosisce tanto, e una chiacchiera astrologica penso sempre sia utilissima farla. La fanno i politici, i monarchi, uno spunto di riflessione ulteriore non fa mai male”.

Il Festival di Sanremo che segno zodiacale è?

“Il Festival di Sanremo secondo me è Toro, il segno della voce, se pensiamo ad Al Bano Elodie, anche Giorgia, alcuni di loro sono in gara quest’anno, è un segno molto legato alle tradizioni, è abitudinario, legato ai valori di una volta. Il festival è una pietra miliare nella nostra storia italiana e quindi mi sento di associare Sanremo a Toro”.