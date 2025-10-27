Tutto è pronto per il ritorno di Un Professore, la serie targata Rai che, dopo due stagioni di grande successo, si appresta a tornare con nuove storie ambientate tra i banchi del liceo Leonardo Da Vinci e nella vita del carismatico professor Dante Balestra. Nel nuovo capitolo, gli studenti si avvicinano all’esame di maturità, affrontando sfide personali e scelte importanti per il proprio futuro. Le nuove puntate promettono emozioni forti, sorprese inaspettate e legami messi a dura prova. Il cast si arricchisce di figure inedite: la presidenza passa da Smeriglio a Irene Alessi (Nicole Grimaudo), ex compagna di Dante e madre di Greta (Giulia Fazzini), nuova alunna destinata a scuotere gli equilibri della classe. Tra i nuovi volti spiccano anche Thomas (Tommaso Donadoni), legato al passato di Simone, e Zeno (Filippo Brogi), ragazzo cresciuto in una realtà alternativa, che porterà una ventata di novità e scompiglio tra i compagni.

“Un Professore 3”, intervista esclusiva a Giulia Fazzini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giulia Fazzini, new entry nel cast di “Un Professore”. L’attrice interpreta Greta: “E’ stata un’opportunità incredibile. Interpretare un personaggio come Greta che ha tante sfaccettature è stato stimolante. Per Greta il cinismo è uno strumento di autodifesa. Lei tende a nascondere le sue fragilità che per una serie di esperienze che ha avuto fatica a condividere con il prossimo. Nei suoi momenti più bui mi sono ritrovata, anche io ho avuto delle difficoltà. Nel modo però in cui abbiamo reagito siamo molto diverse”, ha raccontato.

Greta si innamorerà in questa stagione? Lo abbiamo chiesto direttamente a lei: “Non posso sbilanciarmi troppo ma la cosa interessante è che i rapporti romantici non sono il centro della sua storia e questa sarà una sorpresa anche per lei in primis”.

Giulia ha ricordato poi il suo esame di maturità: “Con la scuola sono sempre stata abbastanza fortunata, non ho mai avuto grandi problemi. Il giorno della maturità stavo morendo, è una di quelle pietre miliari che quando l’affronti non ti sembra vero e quando esci pensi di provare un grande sollievo ma poi non ti rendi conto di quello che è effettivamente successo”.