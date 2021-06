La conduzione è sempre stato uno dei sogni di Giulia De Lellis. La grande occasione è arrivata grazie a Discovery+, che le ha affidato il timone della versione italiana del dating show Love Island, un format internazionale tra i più seguiti al mondo. Il programma andrà in onda sulla piattaforma dal 7 giugno e terminerà il 4 luglio. I concorrenti sono dieci ragazzi, scelti tra oltre sedicimila persone, che si incontrano nella prima puntata e formeranno dieci coppie. l reality show si presenta come un prodotto innovativo e interattivo: sarà infatti il pubblico da casa a decidere la propria coppia preferita.

Giulia De Lellis: Love Island non è Uomini e Donne

“Io per prima, se fossi single, credo avrei partecipato ad uno show come Love Island”, ha dichiarato Giulia De Lellis durante la conferenza di presentazione del programma. “È molto diverso da Uomini e Donne: ai ragazzi, è data l’opportunità di stare insieme ventiquattro ore su ventiquattro. È un’esperienza incredibile, un gioco che cattura la mente e il cuore”.

La giovane influencer ha raccontato di essersi sentita onorata ma allo stesso tempo in ansia all’idea di condurre un reality show del genere: “Ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione e che mi stessero dando una grande responsabilità.” In Love Island, la De Lellis dovrà fare da mediatrice a un gruppo di single, tutti ragazzi di età compresa tra i 19 e i 30 anni. Un compito non facile per chi, come lei, si trova alla prima conduzione. Per cercare di essere più obiettiva possibile, Giulia De Lellis ha confidato di avere un suo modello da seguire.

Giulia De Lellis si ispira a Maria De Filippi nella conduzione

“Spero di avere la stessa obiettività che Maria ha in Uomini e Donne, che non è essere distaccata ma obiettiva per non influenzare i ragazzi”, ha continuato la De Lellis durante la conferenza stampa. “Maria è calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva”.

Giulia De Lellis ha infine dichiarato di non aver ancora incontrato i concorrenti perché non vuole lasciarsi influenzare. Appuntamento quindi al 7 giugno su Discovery+ con la prima puntata di Love Island.