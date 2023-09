Non è sfuggita al web la somiglianza tra Giovanni Muciaccia e Josh Hartnett, attore del film Oppenheimer. Il conduttore foggiano ha quindi deciso di rispondere ai suoi follower con un post ironico in cui ha confermato la sua presenza nella pellicola. Vediamo insieme cosa ha detto.

Muciaccia attore ‘involontario’ nel film Oppenheimer

Giovanni Muciaccia è un conduttore televisivo che ha avuto popolarità alla fine degli anni ’90 presentando ‘Art Attack’ su Disney Channel. Grazie al successo ottenuto, il programma sbarca su Rai 2 conquistando grandi e piccini. A distanza di tempo, in tanti ricordano le sue spiegazioni minuziose e la manualità in cui mostrava attacchi di arte contemporanea. Non poteva mancare un oggetto adatto ai bambini: le forbici arrotondate.

Ora molti utenti hanno notato una certa somiglianza tra il conduttore televisivo e Josh Hartnett, uno degli interpreti di Oppenheimer, l’ultima creazione di Christopher Nolan. La pellicola è una delle più viste in Italia e sui social si sono scatenati i commenti di chi ha rivisto in Ernest Lawrence (personaggio interpretato dal statunitense Hartnett) Giovanni Muciaccia. Il conduttore ha così deciso di rispondere, in modo ironico, ai follower attraverso un post sul suo profilo instagram:

“Per chi si stesse chiedendo cosa ci facevo in Oppenheimer… Ero lì ad assicurarmi che la bomba fosse costruita usando solo forbici dalla punta arrotondata“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Muciaccia (@giovannimuciaccia.official)

Tra i commenti spicca quello della Universal Pictures: “Questo è… un bomb attack!“.

L’altra somiglianza di Muciaccia

Ma molti utenti non si sono fermati a notare la somiglianza tra il conduttore e il personaggio del film Oppenheimer. In tanti hanno notato come Muciaccia sembri anche il pirata Kuro nel live action di One Piece trasmesso su Netflix.

Chi sa se il conduttore nei prossimi giorni farà un post dedicato al manga giapponese.