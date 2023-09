Giovanni Allevi è tornato sui social con una nuova foto dall’ospedale dove è impegnato nella riabilitazione dopo la scoperta di un mieloma. La malattia ha stravolto la vita del pianista da circa un anno. Una lunga battaglia che, in parte, ha deciso di raccontare e condividere anche con i fan e il pubblico postando una serie di foto sui profili social.

Giovanni Allevi come sta? Il cantante torna sui social

Dopo la scoperta della malattia nel giugno 2022, Giovanni Allevi ha cercato sempre di rassicurare i suoi fan. Nelle ultime ore il pianista è tornato su Instagram postando una nuova foto in cui lo si vede impegnato nella riabilitazione. Da circa un anno il compositore ha scoperto di soffrire di mieloma, un tumore delle plasmacellule, che si moltiplicano senza controllo nel midollo osseo e talora in altre parti del corpo. Uno scatto accompagnato da una lunga didascalia in cui ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute:

Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio.

Un messaggio che lascia presagire un lieto fine per l’artista che a giugno 2022 ha scoperto la malattia. Da quel momento, nonostante il dolore e le mille difficoltà, Allevi non si è mai dimenticato dei suoi fan. Anzi spesso ha condiviso foto e istantanee della sua vita in ospedale sui social incontrando l’affetto incondizionato dei fan, dei colleghi, del pubblico e di tutto il mondo della musica e dello spettacolo.

Giovanni Allevi, l’annuncio della malattia e i post sui social

A giugno 2022 Giovanni Allevi ha annunciato la scoperta della malattia. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa” – le parole del pianista costretto ad allontanarsi dal mondo della musica. Da quel momento Allevi ha fatto sentire la sua voce solo tramite i social postando alcuni scatti del suo lungo periodo di degenza in ospedale. A luglio scorso la foto con un gattino in braccio: “per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni“.

Nel mese di Pasqua, invece, aveva condiviso un messaggio di pace e speranza: “è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!“.