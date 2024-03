Stop al concerto di Taranto per Giovanni Allevi: il compositore costretto a rimandarlo per problemi di salute. Cosa è successo?

Giovanni Allevi non sta bene: rimandato il concerto di Taranto

Per motivi di salute, Giovanni Allevi è stato costretto a posticipare il concerto di Taranto in programma venerdì 15 marzo 2024. Gli organizzatori dell’evento hanno rivelato che l’artista ha dovuto annullare l’evento per sopraggiunti problemi di salute. La data prevista al teatro Orfeo per il nuovo “Piano solo tour”, che segna il ritorno sulle scene del compositore e pianista dopo la malattia, è stata riprogrammata per il prossimo 30 aprile. I fan si sono preoccupati, ma a rassicurare tutti è l’entourage dell’artista che ha comunicato i motivi dell’annullamento del concerti: una semplice influenza stagionale.

«La febbre si è manifestata in maniera aggressiva a causa della sua situazione di immunodepressione legata alle cure terapeutiche. Si è protratta per più giorni e purtroppo ha coinciso con una delle date del tour. Il compositore è già in ripresa e sono confermati tutti i prossimi appuntamenti» si legge nel comunicato. I biglietti per la data del 15 marzo di Taranto sono riutilizzabili per la data del 30 aprile. Intanto Allevi, salute permettendo, dovrebbe tornare sul palcoscenico del teatro Alighieri di Ravenna il prossimo 28 marzo. Non solo, gli organizzatori hanno comunicato che nelle prossime settimana saranno comunicate anche nuove date in Europa: dall’Austria alla Germania fino Spagna.

Giovanni Allevi e la malattia

Intanto sui social pochi giorni fa Giovanni Allevi ha condiviso una parte di “Aria (per respirare)”, uno dei suoi più grandi successo inserito anche nella scaletta del Piano solo tour 2024 scrivendo: «quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo».

Ricordiamo che Allevi è reduce da una terribile malattia: il mieloma multiplo, un tumore che lo ha colpito il 18 giugno 2022 e contro cui ha combattuto con grande forza, coraggio e determinazione. Proprio l’artista volle condividere la scoperta della malattia con tutti i suoi fan: «una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa». Dopo anni di lotte, il pianista è tornato sul palcoscenico di Sanremo 2024 raccontando il suo percorso di caduta e rinascita.