In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 Novembre, Mediaset trasmetterà la sua nuova campagna a sostegno delle vittime su tutti i mezzi – TV, radio, web e social -, invitandole a contattare il 1522, numero verde anti-violenza e stalking attivo 24 ore su 24.

Mediaset, gli spot nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata è stata istituita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Un giorno che, mai come quest’anno, assume un valore ancora più forte. Da inizio anno sono morte 105 donne in Italia nel 2023 vittime di femminicidio. Quante volte sentiamo dire “Se queste mura potessero parlare?” Se così fosse, purtroppo le mura delle case italiane, le nostre strade, i nostri parchi, parlerebbero di una strage silenziosa.

Per questo motivo Mediaset ha deciso di trasmettere da oggi, sabato 25 novembre, tre nuovi spot di comunicazione sociale Mediaset incentrati su questo tema drammaticamente al centro delle cronache di questi giorni dopo la tragedia di Giulia Cecchettin, la 22 enne uccisa dall’ex fidanzato. Gli ospiti, a sostegno delle vittime di violenza, saranno trasmessi su tutti i mezzi – TV, radio, web e social -, invitandole a contattare il 1522, numero verde anti-violenza e stalking attivo 24 ore su 24.

105 vittime di femminicidio in Italia nel 2023: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

La forza comunicativa di Mediaset potrà dare voce e visibilità a progetti artistici che esplorano l’emergenza della violenza di genere, tutti realizzati da fotografe italiane. L’iniziativa Mediaset rientra nella campagna “Mediaset ha a cuore il futuro” lanciata nel 2019 per attirare l’attenzione su temi importanti da segnalare all’opinione pubblica. Per vedere gli spot e saperne di più visitate la pagina web www.mediasethaacuoreilfuturo.it.