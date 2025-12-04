Negli ultimi giorni, le parole di Gemma Galgani a Verissimo hanno riacceso i riflettori su una delle storie più iconiche di Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over ha definito “importante” il legame vissuto con Giorgio Manetti, aggiungendo però che l’ex cavaliere non sarebbe stato in grado di farle comprendere il reale valore che quel rapporto aveva per lui. Dichiarazioni che hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan della trasmissione e che hanno spinto Giorgio, da anni lontano dal programma, a voler offrire la sua versione dei fatti. In questa intervista esclusiva, rilasciata a noi di SuperGuida TV per replicare alle affermazioni pronunciate da Gemma durante il talk show, Giorgio Manetti ripercorre le tappe principali della loro relazione, chiarisce le ragioni che lo portarono a lasciare il programma e racconta senza filtri cosa pensa oggi della sua ex compagna televisiva.

Giorgio Manetti, intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne

Giorgio, nella scorsa puntata di Verissimo, Gemma ha parlato della vostra storia. L’ha definita importante ma ha anche aggiunto che tu avresti fatto l’errore di non farle capire quanto per te fosse importante.

Gemma presume che fosse molto importante per me, lo dice lei. Io l’ho sempre considerata una bella storia d’amore da vivere giorno per giorno. A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma ma lei ha voluto continuare a stare lì. Sono ben 16 anni che ormai sta lì e mi sembra chiaro come Gemma non avesse alcuna intenzione di uscire altrimenti a quest’ora avrebbe continuato con me nel bene o nel male pur con l’eventualità che la storia potesse finire oppure poteva trovare qualcun altro ma al di fuori del programma. Gemma continua a dire che cerca l’amore ma non è più credibile. Io mi sentivo tranquillo nella mia storia con lei, mi stavo divertendo, non avevo nessun motivo di interromperla. Lei quel fatidico 4 settembre mi ha preso in giro quando di notte mi aveva detto che dovevo stare tranquillo e che saremmo usciti dal programma insieme. Con quel comportamento si è qualificata da sola. Lei dice che la nostra storia era importante ma tutto questo deve essere dimostrato. Io mi ero già proposto di uscire con lei, lei no.

Tu all’epoca rimarcavi di non essere innamorato di lei ma che c’era chimica tra voi.

Certamente, con Gemma stavo bene. I problemi li aveva lei, evidentemente non voleva uscire dalla trasmissione ma io non sapevo niente perché la redazione ricordo che mi chiamava continuamente per chiedermi se io ero innamorato di lei ma io precisavo che pur non essendo innamorato stavo vivendo una bella storia con una donna che mi piaceva. Le storie belle si basano sul rispetto, anche sull’affetto, ci sono tante componenti in un rapporto tra persone che hanno oltre 50 anni. Il problema è quando uno dei due si comporta come se abbia 20 anni e non ero certamente io quello.

C’è un po’ di nostalgia per quello che avete condiviso?

Ho rispetto per Gemma, la critico spesso nelle interviste perché vedo che ha degli atteggiamenti da ragazzina pur avendo 75 anni. Per il resto, fuori dal programma, mi sono sempre divertito con lei anzi se la incontrassi sarei ben felice di fare una cena o un aperitivo. Sono convinto ci sarebbero tante cose da dire, da ricordare.

Di quella Gemma che hai conosciuto ti manca qualcosa?

Quella Gemma che ho conosciuto non c’è più, è sparita anche a livello fisico perché è cambiata, si è fatta dei ritocchini, dei miglioramenti ma questo è normale per donne di una certa età. La Gemma che conoscevo io mi sembrava più naturale. Sicuramente ho un ottimo ricordo, adesso in questo momento uscirei con lei per fare due chiacchiere ma è una persona inaffidabile perché si è dimostrata in quel modo quando ero in trasmissione. Lei ha cercato sempre di ritornare ma io sono rimasto fermo sulla mia posizione perché avevo perso la fiducia. Non mi dimentico della figura barbina che mi ha fatto fare davanti a mezza Italia.

In questi anni Gemma ti ha cercato?

Mi ha mandato dei messaggi nei primi due anni, poi me ne ha mandato uno qualche anno fa perché cercavano di infangare la nostra storia. Io le dissi di non permettere a nessuno di infangare la nostra storia perché nonostante non fosse andata bene era stata una bella storia. Lei mi rispose che non lo avrebbe permesso e che per lei era stata una bellissima storia. Mi chiedo cosa ci fa a stare ancora in quel programma in cui la prendono in giro continuamente, ne vale anche della dignità.

A Verissimo, ha detto però che cerca ancora l’amore.

Ma vi sembra normale che una cerchi l’amore da sedici anni in un programma televisivo? C’è un mondo fuori. Lei cerca la seggiolina rossa, non l’amore. Non ho mai voluto tornare a Uomini e Donne anche perché ora è un programma diverso che a me non piace. Lo guardo un pochino ma vedo delle storie che sono penose.

Pur avendo lasciato Uomini e Donne, si parla ancora di te. Che effetto ti fa?

La gente apprezza le persone che dimostrano chi sono, cerca la spontaneità e questo ora manca nel programma. A me fa piacere che ancora oggi la gente mi ferma per strada ricordando quel periodo e chiedendomi di un mio ritorno.

In qualità di opinionista torneresti nel programma?

Potrebbe essere divertente. Una volta avevo chiesto anche di partecipare all’Isola dei Famosi e mi sarebbe piaciuto ma anche lì niente anzi per ben due volte c’è stato qualcuno che mi ha bloccato.

In amore oggi sei single?

Sono single perché è difficile trovare l’anima gemella. Non cerco un fenomeno ma una persona normale, educata, che ha cura di sé stessa. Io ora vedo anche a Uomini e Donne tutte donne che sembrano fenomeni, che indossano minigonne a 50/70 anni. Vedo le foto e i filmati degli anni 60/70 e mi accorgo di essere rimasto fermo a quell’epoca.

In tv non ti vediamo da un po’ di tempo. Ti piacerebbe partecipare a Tale e Quale Show?

C’era stato un avvicinamento. Ho notato però che da quando sono uscito da Uomini e Donne nessuno si è fatto avanti, a parte Signorini che mi propose di partecipare al Grande Fratello ma rifiutai perché non mi piace il programma. A me piacerebbe anche fare una fiction, penso che ne sarei in grado. Non sono mai stato propenso ad andare a bussare porte per chiedere lavoro.