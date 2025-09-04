Nella magica cornice dell’Arena di Verona, in occasione del Power Hits Estate 2025 di RTL, incontriamo Giorgia, che pochi minuti prima aveva provato sul palco i brani da cantare durante la serata che ha visto trionfare Alfa. Noi di SuperGuidaTv chiediamo a Giorgia che momento è quello che sta vivendo e soprattutto quali sono i i progetti che la vedranno impegnata nei prossimi mesi.

Intervista a Giorgia al Power Hits Estate 2025

Dietro le quinte del Power Hits Estate 2025, Giorgia ci racconta il momento che sta vivendo dopo il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo. L’artista non si è mai fermata portando nuova musica sulla scena italiana. “È un anno che non è ancora finito e che fino adesso è stato molto intenso, pieno di cose e grazie al cielo cose molto belle, soprattutto nella musica, insomma non mi posso, non mi devo lamentare”.

Giorgia è diventato virale sui social il video girato a Galatina. Che emozione ti fa sapere che è stato così condiviso e che ha avuto milioni di visualizzazioni?

“Eh, insomma non me l’aspettavo. Siamo stati anche forse un po’ distratti rispetto a questo punto. Non immaginavamo che poi diventasse veramente così virale, però siamo contenti. Le immagini sono comunque belle, ma perché è bella la città, è bello quel punto della città, quella chiesa. Soprattutto la città ci ha aiutato a portare a termine questo video che adesso vedremo una volta montato come verrà di questa canzone che si chiama Golpe e che uscirà a breve”.

Giorgia ed il ritorno a “X Factor”

Prossimi progetti, cosa dobbiamo aspettarci?

“Esce Golpe, uscirà un disco che stava diventando un po’ come il cantiere, quello che non finisce mai, invece ce l’abbiamo fatta. Poi sto finendo il tour che era iniziato a giugno e concludiamo la parte estiva delle belle location che abbiamo visitato, la Raggia di Caserta, Caracalla. Arriverà X Factor e alla fine di X Factor ripartiamo in tour nei Pala Sport”.