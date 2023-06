Si è spento oggi all’età di 86 anni, uno degli uomini più importanti del nostro Paese: Silvio Berlusconi. Nonostante fosse stato dimesso qualche giorno fa dal San Raffaele e avesse rassicurato il suo elettorato affermando: “Sono tornato”, purtroppo oggi 12 giugno una triste notizia ci ha colpito come un pugno nello stomaco. Silvio Berlusconi è morto. Sono arrivati messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo, e non poteva certo mancare quello della Premier Giorgia Meloni.

Meloni su Berlusconi: “Con lui l’Italia ha imparato a non darsi mai per vinta”

Giorgia Meloni con un video diffuso sui suoi canali social dedica queste parole alla morte di Silvio Berlusconi:

“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”.

Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio: “Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie

“Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”.

Parlando da Palazzo Chigi, con le lacrime agli occhi, la Premier ha dedicato l’ultimo saluto a Berlusconi: il video

Ma non solo la Meloni, anche molti leader politici – anche dell’opposizione – hanno tenuto a salutare un’ultima volta Silvio Berlusconi. Da Renzi a Prodi, da Salvini a Tajani, La Russa: le reazioni alla notizia della morte di Silvio Berlusconi, sono numerose.

Le parole di Tajani: “Un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio”. Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

La Russa: “Per me è stato un fratello maggiore”

“Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più”. L’ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con il Tg1.

Sono moltissimi i messaggi da parte di tutte le personalità politiche ma sarebbe troppo lungo riportarli tutti.