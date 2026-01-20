Gio Evan continua a sorprendere dopo il successo del tour teatrale intitolato “L’affine del mondo”. Un nuovo album live, un tour estivo e la 5a edizione di Evanland, confermano che la sua è una delle voci più originali della scena musicale italiana. Dal 6 febbraio, sarà disponibile in digitale “L’affine del mondo live”, il nuovo album registrato durante il tour teatrale che ha visto l’artista esibirsi in venti dei principali teatri italiani, e da cui prende il nome.

Gio Evan: i nuovi progetti dell’artista

L’album è capace di intrecciare poesia e canzone in un unico percorso narrativo. Gio Evan unisce scrittura, filosofia ed emozione utilizzando un linguaggio sempre diretto e accessibile ma mai banale. Il disco restituisce l’energia della performance, valorizzando l’intensità dell’esecuzione. Ogni brano è caratterizzato da una forte spinta emotiva, frutto dell’affinità e della connessione tra gli esseri umani.

Le date live di Gio Evan

Il 22 marzo, l’artista si esibirà a Londra, alle ore 19.00 all’Islington Assembly Hall (Upper St, N1 2UD). Il 20 giugno, partirà poi da Villa Ada di Roma “EXTRA TERRESTE”, il nuovo tour musicale, comico e spirituale.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, riflette sulla contemporaneità, sulla tendenza all’accumulo e il conseguente allontanamento dall’essenziale. In un viaggio intimo e leggero, l’autore attraversa il confine molto sottile tra cura e controllo, tra attaccamento e presenza, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che finisce per consumarci.

Di seguito le date del tour “Extraterreste”

20 giugno alla Villa Ada di Roma (Villa Ada Festival)

25 giugno al Magnolia di Milano

2 luglio al Parco delle Caserme Rosse di Bologna (Bonsai)

4 luglio al Castello di Villafranca di Verona (VR) (Villafranca Festival 2026)

5 luglio al Parco della Certosa di Collegno (TO) (Flowers Festival)

EVANLAND, il festival ideato da Gio Evan e Bruce Labbruzzo

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il 25 e 26 luglio 2026 alla Rocca Maggiore e in tutta la città di Assisi, si terrà la 5a edizione di EVANLAND, il festival internazionale dedicato al mondo interiore ideato appunto da Gio Evan insieme al suo manager Bruce Labbruzzo.

Un “raduno dei buoni” o “la terza pace mondiale” come spesso viene definito, il festival è uno incontro dedicato all’evoluzione personale e ai valori come gentilezza, ricerca interiore e consapevolezza. La 5a edizione di Evanland è organizzata da Friends & Partners e ospitata dentro la rassegna Riverock con il sostegno di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio.

Ecco di seguito il programma EVANLAND 2026

Il 25 luglio si esibiranno Cisco e gli ex Modena City Ramblers, che celebreranno i 30 anni dello storico album La grande famiglia. Tra gli ospiti della prima giornata ci sarà anche Montoya.

Il 26 luglio saliranno sul palco i Vazzanicchi, guidati da Valerio Lundini. Una selezione di brani originali che mettono in luce il loro spirito caustico, ironico e a tratti nonsense.

Gio Evan in libreria con il romanzo “La gioia è un duro lavoro”

Dal prossimo 31 marzo, Gio Evan sarà nelle librerie con il suo nuovo romanzo dal titolo “La gioia è un duro lavoro” edito da Feltrinelli. Una storia molto intima, sospesa tra sogno e realtà, in cui Gio Evan si confronta con la scomparsa della madre. L’artista in questo romanzo cerca un senso all’assenza della madre e intreccia il dolore agli insegnamenti spirituali ricevuti dal suo maestro.