Con il passare dei giorni sta prendendo forma la tv che vedremo da settembre in poi. Dopo la presentazione dei palinsesti Sky, Mediaset, Rai e La7, in attesa di conoscere le quelli di Warner Bros. Discovery, in programma giovedì 13 luglio 2023, questa mattina sono stati presentati i palinsesti Amazon Prime Vide 2023 – 2024.

Gigolò per caso, nuova serie di Prime Video: quando, cast e trama

Nel contesto del rinnovato cinema Barberini a Roma, mercoledì 12 luglio, Amazon prime Video ha presentato le novità e le conferme della piattaforma di streaming. Molte le novità in fatto di serie tv, tra queste segnaliamo “Gigolò Per caso”: comedy in sei puntate con protagonisti Pietro Sermonti e Christian De Sica nei panni di una coppia padre-figlio, in cui il figlio prende il posto del padre come gigolò. La serie arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video entro la fine del 2023.

Il cast

Nel cast di “Gigolò Per caso”, oltre a Pietro Sermonti e Christian De Sica troviamo anche: Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele.

Trama “Gigolò Per caso”

Christian De Sica e Pietro Sermonti interpretano padre e figlio: a seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

La serie è coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.