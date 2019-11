Gigi Proietti quarto giudice Speciale per la Finale del Torneo di Tale e Quale Show 2019. Ecco di seguito le anticipazioni del fortunato programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Gigi Proietti in giuria alla finale del Torneo di Tale e Quale Show 2019

Il programma di imitazioni di musicali del venerdì sera dell’ammiraglia Rai volge al termine. Questo venerdì 8 novembre sarà infatti la Finale del Torneo di questa edizione che decreterà il campionissimo di Tale e Quale Show 2019.

Quindi l’appuntamento con Carlo Conti avrà come giudice d’eccezione lo straordinario Gigi Proietti che siederà in giuria assieme a Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. In verità, Proietti ha fatto parte della giuria fissa per un paio d’anni, per cui sarà un gradito ritorno.

Ultima di Tale e Quale Show, il Torneo: si decreterà il Campionissimo 2019

Venerdì 8 novembre in prime time su Rai1 andrà in onda la puntata finale dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show che decreterà il Campionissimo di questa edizione. Se nella prima fase abbiamo visto trionfare Agostino Penna, impeccabile in quasi tutte le sue performance ora si aspetta l’incoronazione del campione dei campioni. Chi sarà? Da sottolineare che quest’anno ci sono state delle vere e proprie rivelazioni: da Francesco Monte a Lidia Schillaci passando per Tiziana Rivale, e ovviamente Agostino Penna.

Si chiude così la stagione del prestigioso show musicale sotto l’esperta conduzione di Carlo Conti. Ma in quali imitazioni dovranno cimentarsi i 12 protagonisti in gara? Eccovi di seguito cosa dovranno fare i concorrenti.

Tale e Quale Show, Il Torneo: le nuove imitazioni dei 12 protagonisti

Davide de Marinis dopo Rovazzi sarà Little Tony

dopo Rovazzi sarà Little Tony Roberta Bonanno dopo Rita Pavone diventerà Claudio Villa

dopo Rita Pavone diventerà Claudio Villa Alessandra Drusian dopo Shirley Bassey si dovrà cimentare con Marcella Bella

dopo Shirley Bassey si dovrà cimentare con Marcella Bella Francesco Monte da Nek a John Legend

da Nek a John Legend Giovanni Vernia dopo Renato Carosone si trasformerà in Prince

dopo Renato Carosone si trasformerà in Prince Jessica Morlacchi da Loretta Goggi a Mariah Carey

da Loretta Goggi a Mariah Carey Wladimir Luxuria dopo Elvis sarà Alberto Camerini

dopo Elvis sarà Alberto Camerini Lidia Schillaci dopo Edith Piaf sarà Whitney Houston

dopo Edith Piaf sarà Whitney Houston Antonio Mezzancella da Ligabue a Marco Mengoni

da Ligabue a Marco Mengoni Tiziana Rivale da Madonna alla cantante degli Abba

da Madonna alla cantante degli Abba Agostino Penna dopo De Crescenzo diventerà Andrea Bocelli

dopo De Crescenzo diventerà Andrea Bocelli Massimo di Cataldo da Paul McCartney a Johnny Dorelli

La scorsa puntata è stata vinta da una meravigliosa Lidia Schillaci che ha rievocato il mito di Edith Piaf.