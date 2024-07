È ufficialmente partito oggi il conto alla rovescia della 54 esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio con protagonisti 5000 giurati da 33 Paesi del mondo. Giffoni ha scelto di iniziare il suo racconto da un luogo che è casa, radici, visione del futuro: la Multimedia Valley, un’idea diventata realtà grazie alla dedizione e alla passione di chi ha creduto in un sogno trasformandolo in realtà. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni, il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il programma di Giffoni 54.

Giffoni Film Festival 2024: presentato il programma della 54esima edizione

Alla presentazione del programma della 54esima edizione del Giffoni Film Festival erano presenti l’ideatore e fondatore del Festival Claudio Gubitosi che afferma: “È stato un anno difficile, per i motivi che tutti conoscono, ma Giffoni non si è mai fermato, né ha mai pensato di privare la sua community e il suo territorio di un appuntamento che non è un semplice festival del cinema, ma un vero e proprio hub culturale in grado di mettere in circolo e in dialogo idee, energie, innovazione e, al tempo stesso, di incentivare il confronto. Sarà un’edizione straordinaria”.

Alla presenza di oltre 300 giffoner, il team ha illustrato le diverse sezioni del programma, con gli interventi del direttore generale Jacopo Gubitosi; il direttore Luca Apolito. Sono intervenuti il presidente dell’ente Giffoni Experience Pietro Rinaldi; oltre al sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.

“Questa edizione – aggiunge il direttore generale Jacopo Gubitosi – è la rappresentazione più autentica di quello che Giffoni oggi è per i nostri bambini e le nostre bambine, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, per le famiglie. Il programma, infatti, è ricchissimo ed affronta tutte le tematiche che stanno più a cuore ai nostri ragazzi”.

“È sempre una grande emozione presentare una nuova edizione di Giffoni – afferma il Presidente Rinaldi – quest’anno lo facciamo in un luogo ricco di storia, la nostra storia, fatta di migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, uomini e donne che negli anni ci sono stati vicini e continuano ad esserlo”.

Entusiasta il primo cittadino di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano: “Per il festival – dichiara – tutto il nostro territorio comunale sarà coinvolto. L’edizione di quest’anno si preannuncia ancora una volta una grande festa di gioventù, un grande evento pensato per le nostre famiglie, un progetto capace di parlare al mondo intero. Con il ritorno dello Street Fest e l’introduzione di Giffoni Sport che in questi giorni animerà l’antica Ramiera, ogni luogo del nostro paese rappresenterà una tessera di questo splendido mosaico che come sempre continua a stupirci e a renderci felici”.

Giffoni Film Festival 2024: il programma dal 19 al 28 luglio

Entriamo nel vivo del programma con tutti gli appuntamenti in calendario dal 19 al 28 luglio 2024: anteprime eventi speciali e molto altro.

Le anteprime

19 LUGLIO – L’ULTIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE per MEDUSA FILM con Diego Abatantuono. Opera prima di Gianni De Blasi.

20 LUGLIO – PARIKRAMA – LA STORIA DI LALA di Goutam Ghose, con Marco Leonardi, Cristina Donadio e la partecipazione di Enzo Decaro.

22 LUGLIO – OZI LA VOCE DELLA FORESTA CON NOTORIOUS PICTURES di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio e distribuito al cinema da Notorious Pictures.

26 LUGLIO – IL MAGICO MONDO DI HAROLD CON SONY PICTURES ED EAGLE PICTURES di Carlos Saldanha. Nel cast troviamo, oltre a Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina e Zooey Deschanel. Il film Sony Pictures è prodotto da John Davis, produttori esecutivi Jeremy Stein e Jenny Hinkey.

27 LUGLIO – COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ PRODOTTO DA WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA e GREENBOO PRODUCTION, diretto da Gianluca Ansanelli. All’evento saranno presenti i protagonisti Giampaolo Morelli, carolina Crescentini, Valentina Barbieri e Gianluca Ansanelli. Il cast stellare include anche Elisabetta Canalis, Andrea Condè, Judith Schiaffino con Luca Vecchi e con la partecipazione di Nino Frassica.

Gli eventi speciali

19 LUGLIO – TUTTO CHIEDE SALVEZZA 2 con NETFLIX

con NETFLIX 19 LUGLIO – ELEA – LA RINASCITA

20 LUGLIO – PARTHENOPE di PAOLO SORRENTINO – Incontro con CELESTE DELLA PORTA, DARIO AITA e DANIELE RIENZO

di PAOLO SORRENTINO – Incontro con CELESTE DELLA PORTA, DARIO AITA e DANIELE RIENZO 20/21/26/27 LUGLIO – ZECCHINO D’ORO

20 LUGLIO – GORMITI – THE NEW ERA con RAINBOW

con RAINBOW 20 LUGLIO – KM333 L’ULTIMA FERMATA in collaborazione con TV2000

in collaborazione con TV2000 21 LUGLIO – SUL PIÙ BELLO, LA SERIE con EAGLE PICTURES E PRIME VIDEO

con EAGLE PICTURES E PRIME VIDEO 21 LUGLIO – IL GRUFFALÒ

22 LUGLIO – IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA con EAGLE PICTURES E WEEKEND FILMS

con EAGLE PICTURES E WEEKEND FILMS 22 LUGLIO – LE FIGLIE DELLA LUNA con MAD ENTERTAINMENT E RAI KIDS

con MAD ENTERTAINMENT E RAI KIDS 22 LUGLIO – È SUCCESSO con MEDIAFRIENDS

con MEDIAFRIENDS 23 LUGLIO – SOSPESI con PAOLO RUFFINI e COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO

con PAOLO RUFFINI e COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO 23 LUGLIO – CRAZY BABY PLAYGROUND con DEAJUNIOR e la SPACE FAMILY

con DEAJUNIOR e la SPACE FAMILY 23 LUGLIO – I BAMBINI DI GAZA con EAGLE PICTURES

con EAGLE PICTURES 24 LUGLIO – METAMOSTRI CON CIAOPEOPLE

CON CIAOPEOPLE 24 LUGLIO – SIAMO DYNAMITE e DENTRO FUORI con DYNAMO CAMP

e con DYNAMO CAMP 25 LUGLIO – LINDA E IL POLLO con I WONDER PICTURES e UNIPOL BIOGRAFILM COLLECTION

con I WONDER PICTURES e UNIPOL BIOGRAFILM COLLECTION 25 LUGLIO – MINIEROI DELLA FORESTA con RAI YO YO e RAIPLAY

con RAI YO YO e RAIPLAY 25 LUGLIO – INCANTO con PROPAGANDA ITALIA e POTEMKINO

con e 25 LUGLIO – VORREI ENTRARE NEL SOLE con LA FONDAZIONE IL BULLONE

con LA FONDAZIONE IL BULLONE 25 LUGLIO – LINEA7 con FONDAZIONE BOCELLI

26 LUGLIO – NEVER TOO LATE con PROPAGANDA ITALIA e RAI FICTION

27 LUGLIO – UNICEF ITALIA con SHOES e la Goodwill Ambassador ALESSANDRA MASTRONARDI

e la Goodwill Ambassador ALESSANDRA MASTRONARDI 27 LUGLIO – GRISÙ con RAI KIDS

con RAI KIDS 27 LUGLIO – QUEL CHE RESTA con FONDAZIONE VASSALLO

con FONDAZIONE VASSALLO 28 LUGLIO – L’ARTE DELLA GIOIA con VALERIA GOLINO, TECLA INSOLIA, ALMA NOCE e GIUSEPPE SPATA

MEET THE FANS – 21 LUGLIO SIMONE BALDASSERONI, 22 LUGLIO VERSO MARE FUORI 5

Domenica 21 luglio sarà SIMONE BALDASSERONI ad incontrare giffoner e fans , per un evento unico nel suo genere.

sarà ad incontrare , per un evento unico nel suo genere. Lunedì 22 luglio, per la prima volta a Giffoni, un evento speciale dedicato a Mare Fuori: verso la quinta stagione, una serata immaginata per celebrare la serie tv coprodotta da Rai Fiction e Picomedia.

LE GIURIE INCONTRANO

Venerdì 19 luglio, ROSA DILETTA ROSSI è pronta a illuminare la prima giornata di #Giffoni54.

è pronta a illuminare la prima giornata di Venerdì 19 luglio , ARIANNA CRAVIOTTO si racconterà agli Elements +10.

, si racconterà agli Sabato 20 luglio sarà CRISTIANA DELL’ANNA a incontrare i juror

sarà a incontrare i Sabato 20 luglio, agli Elements +10 il pilone destro più stimato sulla scena internazionale affiderà invece il racconto della sua vita: MARTIN CASTROGIOVANNI racconterà ai giurati il suo percorso di vita.

agli il pilone destro più stimato sulla scena internazionale affiderà invece il racconto della sua vita: racconterà ai giurati il suo percorso di vita. Sabato 20 luglio, i Generator +13 conosceranno GIULIA IZZO ( powered by Comix ).

conosceranno ( ). Domenica 21 luglio , DOMENICO CUOMO incontrerà i giffoner per raccontarsi senza filtri: la passione, il sacrificio, poi il successo, è uno dei volti più amati di Mare Fuori e Un Professore.

, incontrerà i per raccontarsi senza filtri: la passione, il sacrificio, poi il successo, è uno dei volti più amati di e Domenica 21 luglio, Generator +13 conosceranno invece SESPO ( powered by Comix )

conosceranno invece ( ) Il 23 luglio , l’irriverenza e il brio di MICHELA GIRAUD per un incontro in equilibrio tra stravaganza e libertà.

, l’irriverenza e il brio di per un incontro in equilibrio tra stravaganza e libertà. Sempre il 23 luglio , arriva a Giffoni per la prima volta LINO GUANCIALE : artista elegante e profondo, la sua carriera si divide tra teatro, cinema e tv.

, arriva a Giffoni per la prima volta : artista elegante e profondo, la sua carriera si divide tra teatro, cinema e tv. Mercoledì 24 luglio , sarà la volta di MASSIMILIANO CAIAZZO : l’appuntamento con uno degli attori più amati sarà davvero speciale per i Generator +13 , +16 e +18 .

, sarà la volta di : l’appuntamento con uno degli attori più amati sarà davvero speciale per i , . Mercoledì 24 luglio, FEDERICO IELAPI incontrerà gli Elements +10 , sorprendente la sua interpretazione di Pinocchio nell’opera di Matteo Garrone, è nel cast dei film di Giovanni Veronesi I moschettieri del Re e Tutti per 1-1 per tutti .

incontrerà gli , sorprendente la sua interpretazione di nell’opera di Matteo Garrone, è nel cast dei film di Giovanni Veronesi e . Giovedì 25 luglio, Giffoni è pronto a riabbracciare un amico, un compagno di viaggio e emozioni, sarà ALESSANDRO BORGHI a incontrare i giurati della 54esima edizione

Giffoni è pronto a riabbracciare un amico, un compagno di viaggio e emozioni, sarà a incontrare i giurati della Giovedì 25 luglio, LEA GAVINO : la sua Rosa, nel film Una storia nera di Leaonardo D’Agostino, l’ha consacrata come una delle attrici più talentuose e promettenti, con un’interpretazione complessa, profonda e emozionante.

: la sua Rosa, nel film di Leaonardo D’Agostino, l’ha consacrata come una delle attrici più talentuose e promettenti, con un’interpretazione complessa, profonda e emozionante. Venerdì 26 luglio l’irriverenza e l’energia dei THE JACKAL per un capolavoro di ironia e vivacità: incontreranno i giffoner per sorprenderli come di consueto e ripercorrere insieme la loro brillante carriera artistica capace di coniugare semplicità, sorrisi e acuta intelligenza.

l’irriverenza e l’energia dei per un capolavoro di ironia e vivacità: incontreranno i giffoner per sorprenderli come di consueto e ripercorrere insieme la loro brillante carriera artistica capace di coniugare semplicità, sorrisi e acuta intelligenza. Il 26 luglio , i juror conosceranno l’attrice rivelazione dell’anno ROMANA MAGGIORA VERGANO : l’abbiamo amata per l’interpretazione sublime di Marcella, la figlia di Delia in C’è ancora domani che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, ruolo per cui viene candidata ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista.

, i juror conosceranno l’attrice rivelazione dell’anno : l’abbiamo amata per l’interpretazione sublime di Marcella, la figlia di Delia in che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, ruolo per cui viene candidata ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Venerdì 26 luglio, incontreranno gli Elements +10 anche MATTIA e CHIARA FABIANO : doppiano da quando erano bambini, oggi sono tra le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano anche grazie all’incredibile successo della serie Netflix Stranger Things .

incontreranno gli anche e : doppiano da quando erano bambini, oggi sono tra le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano anche grazie all’incredibile successo della serie Netflix . Sabato 27 luglio sarà la volta di uno dei registi e sceneggiatori più intensi di sempre: GABRIELE MUCCINO (powered by Anas), incontrerà i giurati.

I WORKSHOP

I workshop dedicati ai giffoner, dai 18 ai 30 anni, rappresentano un’occasione preziosa per stimolare l’ascolto e la curiosità. Una sezione totalmente pensata per chi vuole fare del cinema il proprio lavoro, ampliando conoscenze e offrendo nuove opportunità. Tanti gli appuntamenti previsti:

Il 19 luglio si apre con due incontri: il primo, organizzato in collaborazione con ANICA, vedrà protagonista GIORGIO GLAVIANO sceneggiatore cinematografico e televisivo, presidente di Writers Guild Italia. Nello stesso giorno tocca a KARIM BARTOLETTI, produttore pubblicitario con un background internazionale, ha prodotto campagne per marchi come Esselunga, Mutti, Budweiser e Lamborghini, vincendo numerosi premi internazionali.

Il 20 luglio, con PIER GIORGIO BELLOCCHIO, attore e produttore con oltre 30 anni di esperienza, ha prodotto la trilogia di Diabolik dei Manetti bros e partecipa allo sviluppo dei progetti della Fondazione Fare Cinema. Altro appuntamento imperdibile quello con IGINIO STRAFFI, fondatore di Rainbow e guida del gruppo indipendente tra i più noti nel settore dell’intrattenimento internazionale. L’evento sarà incentrato sulle novità Rainbow imminenti ma anche le produzioni di Colorado. E ancora ROLAND SEJKO che nel 2013 ha vinto il Premio David di Donatello con il suo documentario “Anija / La nave”.

L’energia di MARGHERITA VICARIO arriva invece a Giffoni il 21 luglio: cantautrice, attrice e regista. Gloria! la sua opera prima, racconta la storia di un gruppo di ragazze di fine Settecento che, grazie alla loro forza, ma soprattutto alla passione per la musica, riescono a realizzare i loro sogni. Sempre nella giornata del 21, toccherà a MASSIMILIANO ROSSI, attore italiano con una solida carriera in teatro, cinema e televisione. Ha lavorato con registi come Antonio Capuano, Cristina Comencini, Matteo Rovere, Edoardo Ponti, Gianluca Jodice, Manetti Bros., Sidney Sibilia e soprattutto Eduardo De Angelis. Noto al grande pubblico per il ruolo di Zecchinetta in “Gomorra la serie”. Prossimamente lo vedremo nella quarta stagione de “L’Amica geniale: storia della bambina perduta”, nelle serie Sky “Piedone” di Alessio Maria Federici e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” di Sidney Sibilia, nel film italo-cinese “Made in Yiwu” di Rao Xiaozh, nel film “Voglio guardare” di Stefano Incerti, nel film “Il Nibbio” di Alessandro Tonda e ne “Il commissario Ricciardi 3”.

Il 22 luglio con GIOVANNA MEZZOGIORNO, attrice pluripremiata, si è formata a Parigi nel laboratorio teatrale di Peter Brook, con il quale ha esordito in teatro. Recentemente ha esordito come sceneggiatrice e regista nel cortometraggio “Unfitting” e come scrittrice con il libro “Ti racconto il mio cinema”. E ancora CHRISTIAN UVA, professore Ordinario al DAMS dell’Università Roma Tre dove è Responsabile Scientifico del Centro Produzione Audiovisivi (CPA). A concludere la giornata sarà il regista ACKSHAJ ANAND, vincitore della prima edizione di Giffoni Shock.

Il 23 luglio toccherà a GAIA MESSERKLINGER. Nel 2021 è stata la protagonista femminile della miniserie Sky “Cops-2” di Luca Miniero, interpretando una giovane e ansiosa PM con Claudio Bisio.

Spazio poi a professionalità fondamentali come quelle rappresentate dall’ASSOCIAZIONE UFFICI STAMPA SPETTACOLO ITALIA, rappresentata dalla presidente MARIA AMENDOLA e dalla vicepresidente VALENTINA PALUMBO.

Il 24 luglio a salire sul palco saranno IVAN COTRONEO e VITTORIA SCHISANO: da sempre COTRONEO esplora il confronto tra maschile e femminile, rompendo gli stereotipi di genere e valorizzando la forza dell’amore per raccontare l’evoluzione della società.

Con la serie Netflix, prodotta da Banijay Studios Italy, “La vita che volevi“, scritta con Monica Rametta e diretta da Cotroneo stesso, ha aggiunto un nuovo tassello alla sua carriera. Con lui ci sarà la protagonista di questa nuova avventura. Grande ritorno al Festival per MARCO D’AMORE, un po’ come tornare a casa per lui che porta a Giffoni un bagaglio sempre più ricco e sorprendente, ripercorrerà con i ragazzi la sua storia artistica con l’autenticità e la spontaneità che da sempre lo contraddistinguono.

Al cinema, pochi mesi fa, l’abbiamo ritrovato nel suo Caracas con Francesco Ghiaccio e Toni Servillo. Inoltre, sarà il regista del prequel di Gomorra sulla vita di Don Pietro Savastano. Chiude la giornata ROBERTA GEREMICCA di IntimItalia, un’associazione di categoria che rappresenta i Coordinatori e le Coordinatrici di Intimità, professionisti qualificati o in formazione nel settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in Italia.

Il programma prosegue il 25 luglio con il Premio Oscar JONATHAN WANG, produttore cinematografico statunitense noto per la sua capacità di creare film innovativi e di grande impatto emotivo. Tra i suoi lavori più riconosciuti “Swiss Army Man” (2016), diretto da Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Si continua con FEDERICO MAURO, Direttore Creativo di Vertigo. Sempre il 25 tocca a DANIELE ORAZI, fondatore della DO Agency e talent scout. Rappresenta star e upcoming italiani e internazionali per cui cura le carriere da oltre trent’anni.

Il 26 luglio la scena è per MONICA RAMETTA. Sceneggiatrice per il cinema e per la televisione. Ha scritto i film di: Corso Salani, Pappi Corsicato, Laura Muscardin, Marco Puccioni, Costanza Quatriglio, Ivan Cotroneo. Ad arricchire la giornata il Direttore della Fotografia GUIDO MICHELOTTI, noto per aver lavorato ad opere come “L’Immortale” di Marco D’Amore, “L’ultima notte di amore” di Andrea di Stefano e “Un Altro Ferragosto” di Paolo Virzì. Ultimo appuntamento della giornata quello con i creatori dell’immagine di #Giffoni54: un COLLETTIVO DI UNDICI ARTISTI (composto da Bianca Costanzo, Chiara Ferrante, Diana De Stefano, Elisa Patafio, Emma Graziani, Giulia Minella, Giusy Lambiasi, Leandro Forte, Marica Mastromarino, Simone Castelluccio e Venera Leone) che durante la prima edizione di Giffoni Shock ha ideato il manifesto di questa edizione.

Il 27 luglio sarà protagonista SARA DRAGO, che ha iniziato la carriera come attrice nel 2011, formandosi e prendendo parte a diversi spettacoli teatrali. Nel 2022, ha interpretato Lea nella serie Sky “Call My Agent” e nel 2023 è entrata nel cast della serie Rai1 “Imma Tataranni“. Atteso anche il trailerista EDOARDO MASSIERI, leader nel settore dei contenuti promozionali per il cinema dal 2009 collaborando con realtà come 01Distribution, Medusa, Warner, Universal. E il regista e sceneggiatore GIACOMO ABBRUZZESE, il suo esordio cinematografico Disco boy è stato presentato al Festival di Berlino 2023 come unico film italiano in concorso e si è aggiudicato L’Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico, oltre a essere stato nominato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior esordio.

Il 28 luglio si chiuderà con un evento speciale dedicato al Maestro VINCE TEMPERA, nel 1969 ha debuttato al Festival di Sanremo con “Zingara” di Iva Zanicchi, ha lavorato con artisti come Otis Redding, Wilson Pickett, Lucio Battisti e Claudio Baglioni.

IMPACT!

Impact! è il luogo delle idee, quelle dei 250 ragazzi che ne sono protagonisti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni provenienti da tutta Italia. Gli incontri si svolgeranno nella Sala Blu – Impatto Giovani, che prende il nome dal progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

19 luglio – PAOLO BONOLIS, conduttore tv;

– 19 luglio – PAOLO CELATA , giornalista di La7.

– , giornalista di La7. 19 luglio – FABIO MAGNASCIUTTI , illustratore e vignettista;

– , illustratore e vignettista; 19 luglio – LORENZO PREGLIASCO , founding partner di Quorum e direttore di YouTrend.

– , founding partner di Quorum e direttore di YouTrend. Al termine della giornata il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno – dalle ore 21.00 nelle serate del 19, 20, 21, 22 e 27 luglio nella Piazza della Cittadella del Cinema – sarà a disposizione con i telescopi del CANA per mostrare al pubblico le meraviglie del cielo estivo e la Luna.

– dalle – sarà a disposizione con i telescopi del CANA per mostrare al pubblico le meraviglie del cielo estivo e la Luna. 20 luglio – FRANCESCA MANNOCCHI , giornalista, documentarista e scrittrice;

– , giornalista, documentarista e scrittrice; 20 luglio – VALENTINA DALLARI , autrice e attivista per la salute

– , autrice e attivista per la salute 20 luglio – MARCO LIORNI , noto conduttore televisivo,

– , noto conduttore televisivo, 20 luglio – PADRE PAOLO BENANTI;

– La FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 interverrà per discutere delle opportunità e delle sfide legate ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di inclusione e sviluppo.A intervenire saranno il PROF. FRANCO ASCANI , Presidente della Federazione Internazionale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) e Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO e DOMENICO DE MAIO , Direttore Education & Culture della Fondazione Milano Cortina 2026. Inoltre, è prevista la presenza di NICOLA FRATOIANNI , segretario nazionale di Sinistra Italiana.

interverrà per discutere delle opportunità e delle sfide legate ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di inclusione e sviluppo.A intervenire saranno il , Presidente della Federazione Internazionale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) e Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO e , Direttore Education & Culture della Fondazione Milano Cortina 2026. Inoltre, è prevista la presenza di , segretario nazionale di Sinistra Italiana. 20 luglio – ADRIANO SCALETTA , Responsabile di progetto Impact per l’Ufficio per le Politiche Giovanili.

– , Responsabile di progetto Impact per l’Ufficio per le Politiche Giovanili. 21 luglio – SEYDOU SARR e MOUSTAPHA FALL , straordinari protagonisti nel film di Matteo Garrone Io Capitano;

– e , straordinari protagonisti nel film di Matteo Garrone 21 luglio – LEONARDO BONUCCI, ex difensore della Juventus e della Nazionale,

– ex difensore della Juventus e della Nazionale, 21 luglio – EGIDIA BERETTA ARRIGONI , madre di Vittorio Arrigoni , attivista per la pace assassinato a Gaza.

– , madre di , attivista per la pace assassinato a Gaza. 21 luglio – Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, SIMONA PICHINI e la psicoterapeuta dei disturbi comportamentali ADELE MINUTILLO , che affronteranno il tema delle dipendenze giovanili, fornendo strumenti per la prevenzione e il supporto.

– Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, e la psicoterapeuta dei disturbi comportamentali , che affronteranno il tema delle dipendenze giovanili, fornendo strumenti per la prevenzione e il supporto. 22 luglio – GIOVANNI MORO , sociologo;

– , sociologo; 22 luglio – E ancora un focus dedicato alle energie rinnovabili e alla sostenibilità grazie a FUTURO SOLARE

– E ancora un focus dedicato alle energie rinnovabili e alla sostenibilità grazie a 22 luglio – VINCENZO DI BELLA , team manager di FUTUROSOLARE;

– , team manager di FUTUROSOLARE; 22 luglio – LUCIA GIGLIO dottoressa in Scienze Sociali;

– dottoressa in Scienze Sociali; 22 luglio – FRANCESCO ZANCHI , studente di scuola media superiore dell’Istituto Tecnologico Enrico Fermi di Siracusa, specializzazione in elettronica

– , studente di scuola media superiore dell’Istituto Tecnologico Enrico Fermi di Siracusa, specializzazione in elettronica 22 luglio – LORENZA CANNISTRARO , dottoressa in Ingegneria Chimica e Biochimica;

– , dottoressa in Ingegneria Chimica e Biochimica; 22 luglio – FEDERICO FERRI , Direttore responsabile di Sky Sport

– , Direttore responsabile di Sky Sport 22 luglio – ROSARIA GIANNELLA , direttrice generale Dipartimento per le Politiche Giovanili. MARISA LAURITO , celebre attrice italiana;

– , direttrice generale Dipartimento per le Politiche Giovanili. , celebre attrice italiana; 22 luglio – approfondimento su Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della Cultura 2025 .

– approfondimento su . 22 luglio – intervento del Procuratore di Salerno, GIUSEPPE BORRELLI .

– intervento del Procuratore di Salerno, . 23 luglio – LUIS SAL e MARTIN SAL , autori e conduttori del noto MUSCHIO SELVAGGIO. Ospite della puntata speciale di MUSCHIO SELVAGGIO registrata live dal Festival di Giffoni sarà la stand up comedian MICHELA GIRAUD .

– , autori e conduttori del noto Ospite della puntata speciale di MUSCHIO SELVAGGIO registrata live dal Festival di Giffoni sarà la stand up comedian . L’importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi: è questo il tema dell’incontro con ROBERTA BORRELLI, coreferente dello SPORTELLO AMICO DEI TRAPIANTI DELL’ASL DI SALERNO .

coreferente dello . 24 luglio – NICO ACAMPORA , fondatore del progetto “ PizzAut “;

, fondatore del progetto “ “; 24 luglio – Fabrizio e Federico Sansone – in arte I SANSONI;

– in arte 24 luglio – Atteso anche IL TERZO SEGRETO DI SATIRA , con i fondatori DAVIDE BONACINA , ANDREA MAZZARELLA e l’attore RENATO AVALLONE;

Atteso anche , con i fondatori , e l’attore 24 luglio – DANIELE TINTI e STEFANO RAPONE racconteranno il loro irriverente “ Tintoria “;

e racconteranno il loro irriverente “ “; 24 luglio – GIANLUCA GAZZOLI conduttore radiofonico e televisivo, con il suo seguitissimo “The Basement” e LUIS E MARTIN SAL ci porteranno dentro il celebre “Muschio Selvaggio” .

conduttore radiofonico e televisivo, con il suo seguitissimo e ci porteranno dentro il celebre . 24 luglio – il Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Caltanissetta GAETANO BONO , che arricchirà il dibattito con la sua competenza e professionalità, offrendo un punto di vista su tematiche di grande rilevanza sociale e legale.

il , che arricchirà il dibattito con la sua competenza e professionalità, offrendo un punto di vista su tematiche di grande rilevanza sociale e legale. 24 luglio – A quasi due anni dall’uccisione della sorella Anna, VINCENZO BORSA continua il suo impegno a sostegno delle donne vittime di violenza, portando un contributo significativo alla discussione.

A quasi due anni dall’uccisione della sorella Anna, continua il suo impegno a sostegno delle donne vittime di violenza, portando un contributo significativo alla discussione. 25 luglio – FRANCESCO PANELLA , imprenditore, ristoratore e volto tv, con il programma Little Big Italy (Discovery+);

, imprenditore, ristoratore e volto tv, con il programma (Discovery+); 25 luglio – GIANLUCA GAZZOLI , conduttore radiofonico e televisivo, videomaker e narratore di storie.

, conduttore radiofonico e televisivo, videomaker e narratore di storie. 25 luglio – MORENO , famoso per la sua versatilità e il suo carisma contagioso. Vincitore di Amici di Maria De Filippi;

, famoso per la sua versatilità e il suo carisma contagioso. Vincitore di Amici di Maria De Filippi; 25 luglio – MANINNI , cantautore dal timbro vocale unico, è conosciuto per la sua capacità di trasmettere emozioni sincere attraverso le sue canzoni.

, cantautore dal timbro vocale unico, è conosciuto per la sua capacità di trasmettere emozioni sincere attraverso le sue canzoni. 26 luglio , spazio a VIOLA ARDONE , scrittrice e autrice teatrale.

, spazio a , scrittrice e autrice teatrale. 26 luglio – Giffoni ricorda la figura del sociologo Domenico De Masi , scomparso lo scorso 9 settembre , a cui sarà intitolata la sala Innovation Hub della Giffoni Multimedia Valley. Parteciperanno il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi , e GIUSEPPE CONTE , presidente nazionale del Movimento Cinque Stelle .

Giffoni ricorda la figura del , scomparso lo scorso , a cui sarà intitolata la sala Innovation Hub della Giffoni Multimedia Valley. Parteciperanno il fondatore di Giffoni, , e , presidente nazionale del . 26 luglio – Spazio a FILIPPO MENGA , giornalista e scrittore;

Spazio a , giornalista e scrittore; 26 luglio – SIGNOR D , il talentuoso avvocato e musicista, pronto a stupire con testi profondi e melodie avvolgenti.

, il talentuoso avvocato e musicista, pronto a stupire con testi profondi e melodie avvolgenti. 26 luglio – ANDREA RICCARDI , fondatore della Comunità di Sant’Egidio;

, fondatore della Comunità di Sant’Egidio; 26 luglio – GAETANO PECORARO , noto per il suo ruolo di giornalista de Le Iene , con un impegno costante nel mettere in luce le ingiustizie sociali e le storie di resilienza, accompagnato dalla piccola ASIA , la coraggiosa bambina che ha ispirato migliaia di persone con la sua forza e la sua storia di coraggio.

, noto per il suo ruolo di giornalista de , con un impegno costante nel mettere in luce le ingiustizie sociali e le storie di resilienza, accompagnato dalla piccola , la coraggiosa bambina che ha ispirato migliaia di persone con la sua forza e la sua storia di coraggio. 26 luglio – ERMETE REALACCI , presidente onorario di Legambiente e fondatore di Symbola,

, presidente onorario di Legambiente e fondatore di Symbola, 26 luglio – PADRE ENZO FORTUNATO , direttore comunicazione Basilica papale di San Pietro in Vaticano e coordinatore Giornata Mondiale dei Bambini;

, direttore comunicazione Basilica papale di San Pietro in Vaticano e coordinatore Giornata Mondiale dei Bambini; 26 luglio – MAURIZIO GEMMA , Direttore della Film Commission della Regione Campania. Tra gli ospiti anche MICHELE SCISCIOLI , Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che è partner di Impact.

, Direttore della Film Commission della Regione Campania. Tra gli ospiti anche , che è partner di Impact. Il 27 luglio vedrà protagonista EMA STOKHOLMA , dj internazionale, arriva in Italia e comincia a commentare i più importanti eventi musicali per la Rai. Dal 2017 conduce con Gino Castaldo il programma su RaiRadio2 Back2Back.

vedrà protagonista , dj internazionale, arriva in Italia e comincia a commentare i più importanti eventi musicali per la Rai. Dal 2017 conduce con Gino Castaldo il programma su RaiRadio2 Back2Back. 27 luglio – DANIELE PIERVINCENZI, giornalista;

giornalista; 27 luglio – LEONARDO BECCHETTI , rinomato economista e giornalista.

, rinomato economista e giornalista. 27 luglio – MAURO SCIARELLI , Professore di Economia e Gestione delle Imprese del Dipartimento di Economia e Managment dell’Università Federico II di Napoli.

, Professore di Economia e Gestione delle Imprese del Dipartimento di Economia e Managment dell’Università Federico II di Napoli. 27 luglio – MARCO MONDINI , docente di Storia contemporanea e History of conflicts presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova ed è ricercatore associato all’UMR Sirice (CNRS-Paris Sorbonne).

, docente di Storia contemporanea e History of conflicts presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova ed è ricercatore associato all’UMR Sirice (CNRS-Paris Sorbonne). 28 luglio : EDOARDO PRATI , un giovane appassionato di studi classici;

: , un giovane appassionato di studi classici; E ancora sarà presentato il cortometraggio “ Believe ” di Salvatore Metastasio una co-produzione MG Production e Aeronautica Militare . Quattro ragazzi, con talento e personalità, coinvolti in un videogioco innovativo, dovranno salvare l’umanità: la terra è al collasso e il loro compito è dar vita a nuovi pianeti. All’evento parteciperanno, il regista, rappresentanti della produzione e dell’Aeronautica Militare, tra cui il Colonnello e astronauta WALTER VILLADEI , da pochi mesi mesi rientrato dallo spazio dove ha condotto numerosi esperimenti e attività sulla Stazione Spaziale Internazionale.

” di una . Quattro ragazzi, con talento e personalità, coinvolti in un videogioco innovativo, dovranno salvare l’umanità: la terra è al collasso e il loro compito è dar vita a nuovi pianeti. All’evento parteciperanno, il regista, rappresentanti della produzione e dell’Aeronautica Militare, tra cui il Colonnello e astronauta , da pochi mesi mesi rientrato dallo spazio dove ha condotto numerosi esperimenti e attività sulla Stazione Spaziale Internazionale. 28 luglio – Si parlerà di prospettiva sociologica avanzata, concentrandosi sui cambiamenti demografici e sociali che stanno ridefinendo il tessuto della nostra società con ALESSANDRO ROSINA e il Dipartimento Futuro .

Si parlerà di prospettiva sociologica avanzata, concentrandosi sui cambiamenti demografici e sociali che stanno ridefinendo il tessuto della nostra società con e il . 28 luglio – CRESCENZO TORTORA, insieme a INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri, ci stupirà con le ultime scoperte astronomiche, rivelando come queste contribuiscano alla nostra comprensione dell’universo. Ci sarà, inoltre, la Segretaria del Partito Democratico, ELLY SCHLEIN.

PODCAST



Giffoni si apre al mondo dei podcast grazie alla partnership con MNcomm e Dopcast, brand produttore di podcast nato dalla sinergia tra la stessa MNcomm e Sony Music Italia. Per questo motivo, da martedì 23 luglio a domenica 28 luglio, al festival arrivano per degli appuntamenti speciali quattro tra i principali podcast italiani: Muschio Selvaggio di Martin e Luis Sal, Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, Tintoria di Stefano Rapone e Daniele Tinti, e De Core di Alessandro Pieravanti e Danilo Da Fiumicino. Si raccoglierà al suo interno alcune delle masterclass IMPACT!, durante le quali si alterneranno i podcast sopracitati e i loro protagonisti, con ospiti speciali e incontri inediti, tra cui Michela Giraud, Michele Bravi, Gaetano Pecoraro e la coraggiosa Asia, Maninni e Moreno.

LE ISTITUZIONI

Tante le istituzioni presenti a Giffoni54. Si inizia il 19 luglio con VINCENZO DE LUCA, Presidente della Regione Campania. Il 23 luglio si prospetta come una giornata di profonda riflessione e ispirazione, con la partecipazione di ospiti di rilievo provenienti da diversi ambiti: è prevista la presenza di GIANCARLO GIORGETTI, Ministro dell’Economia e delle Finanze. Nella stessa giornata l’atteso incontro con il Cardinale MATTEO MARIA ZUPPI, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il 27 luglio spazio ad ANDREA ABODI, Ministro dello Sport e dei Giovani.

GIFFONI SPORT

Giffoni abbraccia lo sport. Dal 20 al 27 luglio, la 54esima edizione del festival comprenderà al suo interno anche la galassia complessa ma allo stesso tempo avvincente dello sport. Cinquanta Sport Ambassador vivranno un’esperienza unica nel suo genere. Al mattino, l’area di via Beneventano, nei pressi dell’Antica Ramiera, si trasformerà in uno straordinario palcoscenico sportivo all’aperto dal nome “Sport è Salute Arena”. Un villaggio di 1000 mq che, in sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali, permetterà agli Sport Ambassador e a tutto il pubblico di potersi cimentare, dalle ore 09:00 e fino alle ore 21:00, con le seguenti discipline: volley, basket, pickleball, arrampicata, scherma, taekwondo, percorsi di agility e mobility per i più piccoli. Oltre quaranta talks dal grande impatto emotivo, tra storia, ricordi e attualità. Presente il Team “Sport e Salute – Illumina” con Stefano Maniscalco, Andrea Minguzzi, Luigi Mastrangelo, Andrea Lo Cicero, Angelica Pilia, Valerio Vermiglio, Massimiliano Rosolino, Alessia Filippi e Stefano Pantano. Tra i tanti talenti, rappresentato il calcio con Leonardo Bonucci e Maurizio Milan, ad della Salernitana, il basket con la storia di Ousmane Diop, il volley con Mauro Berruto, Angelo Lorenzetti, Andrea Zorzi. Per i motori, con Aci rappresentato da Angelo Sticchi Damiani, ci sarà Andrea Kimi Antonelli, pilota Formula 2. Presente anche Luca Marini, pilota MotoGp in un incontro powered by Comix. E poi leggende dello sport come Andrew Howe e Martin Castrogiovanni. Ogni giorno, al termine degli incontri, il Giardino degli Aranci sarà cornice del cartellone di proiezioni “Lo Sport e il Cinema”. Verranno proiettati prodotti audiovisivi legati a imprese sportive e storie destinate ad emozionare il pubblico presente a cura di Fondazione Milano Cortina 2026. La rassegna vedrà una selezione di alcune delle migliori produzioni italiane a tema Olimpico e Paralimpico degli ultimi anni e presenti nell’archivio della FICTS, con protagoniste campionesse olimpiche quali Nadia Comaneci, Simone Biles, Federica Pellegrini, le campionesse paralimpiche Ambra Sabatini e Martina Caironi e le storie dei Giochi Olimpici di Berlino 1936 e Melbourne 1956.

GIFFONI FOOD TALK

Giffoni Food Talk arriva alla sua seconda edizione. Dal 19 al 27 luglio, dalle 20:00, la sala Grieco del Complesso Monumentale San Francesco diventerà il palcoscenico di incontri e talk di approfondimento dal punto di vista medico, scientifico, letterario e artistico sul tema della gastronomia, con particolare attenzione allo stile e alla dieta mediterranea. Tra gli ospiti: la nutrizionista e scrittrice RENATA BRACALE; MICHELINA RUOCCO del CNR, con un focus sulle tecnologie innovative per la protezione delle piante; la giornalista LARA DE LUNA, che parlerà di come lo stile mediterraneo è stato e viene trattato nei media; la Fondazione Scuola Medica Salernitana con MASSIMO CARMANDO ed ENRICO INDELLI, insieme a GIULIO CORRIVETTI del DSM ASL Salerno; CINZIA BORRELLI, che affronterà il tema dell’uso consapevole delle plastiche e della lettura delle etichette ambientali; lo chef FABRIZIO MELLINO del Ristorante “Quattro Passi” Tre Stelle Michelin , che discuterà di come la dieta mediterranea viene applicata nell’alta cucina grazie ad un incontro powered by InCibum Scuola di Alta Formazione Gastronomica” e infine, grazie al supporto di Terra Orti, EMILIO FERRARA del Consorzio Edamus presenterà il nuovo Manifesto della Dieta Mediterranea 2024, parlando dello stile mediterraneo e dei suoi principi valoriali.

GIFFONI FOOD SHOW

Torna a Giffoni la grande famiglia di GialloZafferano, il food media brand leader in Italia sarà media partner del Giffoni Food Show per il terzo anno consecutivo. Tutti i giorni, dalle 17:00 alle 20:00, nel Complesso monumentale di San Francesco, i volti e i creator di GialloZafferano, tra cui Manuel Saraceno, Giovanni Castaldi e Aurora Cortopassi condivideranno le loro esperienze e preparazioni con i FOOD AMBASSADOR. Tra gli altri creator powered by GialloZafferano presenti Federico Polizzi, Azzurra Gasperini, Rossella Maraio e Gessica Runcio.

VIVO GIFFONI – STREET FEST

Quest’anno, per la gioia di ragazzi e famiglie, torna VIVO GIFFONI StreetFest, il festival diffuso di arte, teatro, laboratori, realizzato in collaborazione con CASA DEL CONTEMPORANEO e LE NUVOLE – Teatro, Arte, Scienza. Oltre 100 eventi animeranno strade, giardini e piazze di Giffoni, dalle 19 alle 22.30.

GIFFONI NEXT GENERATION

Giffoni Innovation Hub festeggia i dieci anni di Giffoni Next Generation, la rassegna all’insegna dell’innovazione dedicata alla GenZ, e del Giffoni Dream Team, la community di talenti under 30 selezionati dalle maggiori università italiane e internazionali pronti a mettersi in gioco e ad ampliare le proprie competenze confrontandosi con i manager di grandi azienda, personalità di spicco del mondo della scienza, della cultura, della politica e delle associazioni. Innovation talk, workshop, laboratori ed eventi speciali destinati agli under 30 su temi chiave legati al mondo del lavoro, delle industrie creative, della green economy, della finanza, del terzo settore, delle nuove tecnologie e delle professioni del futuro.

SuperGuidaTv media partner di Giffoni 54

