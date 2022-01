Gianni Morandi sarebbe a rischio squalifica dal prossimo Festival di Sanremo 2022. Il motivo? Sul suo account Facebook sarebbe apparso un video con la maggior parte della canzone in gara al Festival. Poi il video è stato cancellato.

Gianni Morandi spoilera la canzone di Sanremo 2022. Arriverà la squalifica?

Il video con la canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi avrebbe ricevuto numerosi commenti primi di essere rimosso. Tutto ciò è stato riportato da All Music Italia che – stando a quanto raccontato – avrebbe ricevuto dai suoi utenti delle segnalazioni circa lo svolgimento dei fatti. Per la precisione si legge:

“sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi”.

Gli utenti che seguono il profilo Facebook del cantante bolognese si erano posti la domanda già da questa mattina eppure il caso è scoppiato in serata. La squalifica di Gianni Morandi non è sicura ma l’errore avrà delle conseguenze, sicuramente.

Gianni Morandi come Fedez. Amadeus come interverrà sul rischio squalifica?

Gianni Morandi e la sua canzone “Apri tutte le porte”, scritta per l’occasione da Jovanotti e prodotta da Mousse T, potrebbero non arrivare al palco dell’Ariston. L’anno scorso era accaduto, seppur per meno tempo, la medesima cosa con Fedez che aveva pubblicato una stories in cui provava “Chiamami per Nome” sul suo Instagram.

Una giornata, descritta anche nella serie The Ferragnez, piena di panico per il rapper milanese che chiamò al telefono il direttore artistico Amadeus. Sicuro sarà accaduto lo stesso con Gianni Morandi che al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Siamo certi che Amadeus farà di tutto per tenere in gara uno di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana.