Gianni Morandi è uno dei cantanti e presentatori tv più amati dagli italiani. Anche d’estate non si ferma, è infatti impegnato nel tour ‘Go Gianni Go!‘ nelle più belle e suggestive piazze d’Italia. In tanti, soprattutto sui social, hanno però provato a spacciarsi per lui. Per questo il cantante ha postato un video in cui avverte i suoi follower. Vediamo cosa ha detto.

Gianni Morandi fa un appello ai suoi fan

Gianni Morandi ha un vasto seguito sui social. Il suo profilo instagram (@morandi_official) conta circa 2 milioni di follower, mentre quello facebook circa 3 milioni e 300 mila. Entrambi hanno la spunta blu, quindi sono verificati. Ma si sa, in rete in molti provano a spacciarsi per le star più famose. È quello che è accaduto ad alcuni fan del cantante che sono stati contattati da un profilo fake che fingendo di essere Morandi ha chiesto anche soldi.

In un post sui suoi profili social, Gianni Morandi ha invitato tutti i suoi follower a fare attenzione. Questo il suo video-messaggio:

“Carissime amiche e carissimi amici, io vorrei mettervi in guardia da qualche truffatore. Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente e vi hanno chiesto soldi, sia sulle piattaforme web e rete, sia direttamente. Beh, sappiate che questi sono dei truffatori. Io non farei mai una cosa del genere. Io voglio solo avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti. State attenti perché può capitare che qualcuno, invece, a mio nome, vi venga a chiedere soldi. Non ci cascate: vi saluto e vi abbraccio”.

Il tour estivo

Intanto prosegue il tour estivo di Gianni Morandi dal titolo “GO GIANNI GO!”. Nel mese di agosto il cantante farà tappa l’8 ad Agrigento, il 10 a Taormina, il 12 a Malta, il 16 all’Isola di Capo Rizzuto, il 18 a Giulianova, il 20 a Baia Domizia e il 28 a Benevento. La tournèe si concluderà il 2 settembre a Mantova.