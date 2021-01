Gianni Morandi a C’è Posta per te 2021 ha preso parte alla bella e commovente sorpresa di Cristina per il padre Giovanni. Il cantante ha cercato di risollevare il morale e far sorridere un uomo che ha perso la moglie per un brutto male e che ora non riesce più ad andare avanti. Il signor Giovanni ha pianto anche in puntata nonostante sia Morandi, sia la De Filippi abbiano tentato in tutti i modi di strappargli un sorriso. La De Filippi, che Giovanni ha chiamato la Regina di Mediaset, ha anche fatto finta di suonare la chitarra prima di passarla a Morandi. Ecco cosa è successo in studio.

C’è posta per te: la storia di Cristina e Giovanni e la sorpresa di Morandi

Cristina ha scritto a C’è Posta per te 2021 per chiedere aiuto a Maria De Filippi a risollevare il morale al padre Giovanni dopo la morte della moglie. L’uomo, infatti, passa le notti insonne e se nessuno dei figli lo chiama mangia solo qualche grissino e un po’ d’uva.

La figlia, molto preoccupata per lui, le ha già tentate tutte e ha dunque chiesto anche l’aiuto di Morandi, colonna sonora delle gite in macchina della famiglia. Peccato però che la tristezza di Giovanni non si sia smorzata nemmeno per un attimo. L’uomo ha continuato a piangere, ma ha anche regalato perle di saggezza.

Giovanni ha fatto capire a tutti come un matrimonio possa durare nel tempo. Lui e la moglie erano infatti molto uniti e hanno sempre ragionato con una sola testa. Davanti ai figli si sono sempre spalleggiati l’uno con l’altra dandosi così manforte.

La storia di Cristina e Giovanni ha commosso tutti. Sui social gli utenti erano in una valle di lacrime. L’amore del marito per la moglie morta è diventato un grande esempio di come le relazioni possano durare nel tempo e la fiamma non spegnersi mai.

Gianni Morandi e Maria De Filippi: missione strappare un sorriso

Sia Gianni Morandi che Maria De Filippi hanno tentato, ahimè invano, di strappare un sorriso al signor Giovanni e di fargli promettere di tentate di aprirsi nuovamente alla vita. Morandi, attraverso alcuni regali, voleva che l’uomo assicurasse di andare in palestra, di tornare a viaggiare e magari di frequentare il bar per giocare a carte con gli amici.

Prima di questo, però, sia Morandi che Maria De Filippi, che Giovanni ha definito più volte la Regina di Mediaset, hanno tentato di farlo cantare i successi dell’artista bolognese.