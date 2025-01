Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Martina De Ioannon che ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, la redazione del programma gli ha offerto il trono. A distanza di un giorno dalla notizia del suo trono, sarebbero arrivate tantissime richieste con oltre 8.000 ragazze pronte a fare breccia nel suo cuore. Per lui si apre un nuovo capitolo all’interno del dating show e sono tutti molto curiosi di sapere chi saranno le pretendenti.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne, il tronista svela la sua donna ideale

In un’intervista rilasciata al Settimanale Chi, Gianmarco Steri ha delineato le qualità che deve possedere la donna che intende conquistarlo. Ha dichiarato di non avere alcuna preferenza tra le bionde e le more e che la bellezza ha sicuramente un suo peso seppur non determinante: “Sarei bugiardo a dire che non conta l’aspetto fisico, però non ho un canone estetico preciso. Deve essere una bella ragazza, ma deve aver anche una bella testa”.

Quando è stato ufficializzato il suo nome come tronista, tantissime ragazze si sono fatte avanti con la redazione. Una reazione che ha sorpreso Gianmarco che non è riuscito a dare una spiegazione se non il fatto che forse a fare la differenza è il suo essere una persona vera, semplice, diretta. Sicuramente una bella iniezione di autostima per lui che però preferisce restare con i piedi per terra.

Partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore è stata di per sé una sfida tanto che a mandare la richiesta era stato un suo amico: “Non volevo partecipare, la richiesta l’ha mandata un mio amico, per convincermi ha detto ’Se va bene magari trovi una persona che ti piace, sennò amen, resti dove sei’. Inizialmente nel programma facevo tanta fatica anche solo a parlare, però ho capito che ero apprezzato anche per quello e non mi sarei mai aspettato di riuscire a superare i miei limiti. Ovviamente il fatto che ci fosse Martina mi ha aiutato a far uscire fuori il mio carattere. Quindi da tronista se troverò ragazze che mi prendono, uscirà tanto di me”, ha dichiarato.

La scelta di Martina De Ioannon

Gianmarco Steri si era presentato a Uomini e Donne per corteggiare Martina De Ioannon. Nel momento della scelta finale, la ragazza, che il pubblico aveva giù conosciuto a Temptation Island, ha dato il benservito a Gianmarco preferendogli Ciro Solimeno. Una scelta che non è stata gradita dai fan del programma che speravano di poter assistere al trionfo dell’amore tra Martina e Gianmarco.

A proposito della scelta, l’ex corteggiatore ha ammesso di aver provato un pizzico di delusione: “All’inizio, nel percorso che abbiamo fatto da settembre, non mi portava in esterna e pensavo di non piacerle, poi ho iniziato a capire che c’era qualcosa. Lei, invece, mi piaceva dal principio, speravo che come tronista ci fosse ‘la ragazza di Temptation Island’. E casualità c’era proprio lei. Alla fine ero quasi convinto che scegliesse me, la percepivo diversa nei modi, negli atteggiamenti, negli sguardi… È stata una conoscenza bellissima, non rimpiango nulla”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nel parlare della sua esperienza nel dating show, il tronista ha tirato in ballo anche la padrona di casa, Maria De Filippi. Gianmarco ha rivelato di avere ottimi rapporti con lei tanto da considerarla una seconda mamma: “Le confesso che ho superato la mia timidezza e le ho scritto una lettera che rimarrà tra me e lei, ma ci tenevo a dirle certe cose. Mi ha aiutato davvero tanto quando inizialmente facevo fatica a uscire fuori. Mi vergognavo tantissimo, ma l’ho ascoltata e sono felice che mi abbia capito e apprezzato per quello che sono”.