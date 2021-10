Gianluca Grignani a Verissimo, fra lacrime e rivelazioni choc, ha parlato delle molestie e degli abusi. Quando aveva solo 10 anni un ragazzo più grande gli tolse per sempre la spensieratezza e il sorriso. Grignano ha poi ricordato la sua Musa, ovvero una sua casa amica, morta di leucemia. Il momento è stato molto toccante e il cantante, in forte difficoltà, per non mostrare le lacrime si è alzato in piedi e ha tentato di uscire dallo studio. Accortosi che non poteva fare ciò che voleva ha lanciato il cappello a terra e poco dopo lo ha raccolto ed è tornato sulla sedie per terminare l’intervista.

Gianluca Grignani a Verissimo: il racconto choc

“Nel 1982 ho avuto un incontro strano con un pedofilo. Aveva 18 anni: si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui“. Queste le parole di Gianluca Grignani a Verissimo. Parole che hanno lasciato i telespettatori del programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin di stucco. Il cantante ha proseguito nel racconto dicendo di aver chiesto al ragazzo più grande di lui: “Ma non ti piacciono le bambine?“. I suoi genitori non hanno denunciato l’accaduto: “Questo è stato l’errore dei miei genitori. Mia madre voleva, mio padre non voleva“.

L’intervista è poi proseguita con altre dichiarazioni molto forti. Grignani ha detto di non aver iniziato a suonare la chitarra, come tutti, poter conoscere le ragazze e fare colpo in spiaggia perché non gli serviva la musica per approcciarsi con gli altri. Il suo era un bisogno fisiologico. Il suo amore per la musica è sempre andato oltre a tutto. Il legame è stato spesso indissolubile. Fare musica è sempre stato un bisogno, ma a volte qualcosa non è andato come sperato. Scendendo dal palco di Sanremo Grignani pensava, dopo l’esibizione, di provare qualcosa in più, di sentirsi meglio o di sentirsi diverso. Tutto il contrario. Proprio in quell’occasione ha capito che non interessava nulla a nessuno.

Successivamente Grignani ha pianto ricordando l’amica Stefania, sua Musa. “Non mi sono dimenticato di lei per tanti anni”. Non volendo farsi veder piangere, il cantante si è alzato per uscire dallo studio, si è fermato, ha lanciato il cappello a terra dalla rabbia e si è scusato: “Mi fa male davvero, scusami Silvia“.

