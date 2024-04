I fans di Un Posto al Sole della prima ora, coloro cioè che la seguono fin dagli esordi televisivi risalenti al 1996, non hanno di certo dimenticato Claudia Costa ed una piacevole sorpresa li attende a breve.

La bella e sfrontata donna, interpretata da Giada Desideri, ha lasciato un vuoto nella soap più longeva della nostra tv, che finalmente sarà colmato. Insomma, la Desideri torna sul set che più di venti anni fa le regalò la popolarità. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Un posto al sole: Giada Desideri e i problemi con la malattia di sua figlia Luna

Se da tanto tempo non possiamo più ammirare Giada Desideri sul piccolo schermo, c’è una ragione ben precisa ed anche molto seria. L’attrice, sposata con il collega e doppiatore Luca Ward, ha infatti dovuto fare i conti con la rara malattia da cui è affetta sua figlia Luna, la Sindrome di Marfan.

Per seguirla da vicino infatti, Giada non ha esitato a mettere da parte la propria carriera, dimostrando una dedizione e un coraggio non comuni, spesso pubblicamente lodati anche dal marito. Adesso che la ragazza è cresciuta e che, con l’amore di chi le sta intorno e le opportune cure sta meglio, la Desideri può tornare a lavorare. E da dove cominciare se non dalla serie che le ha dato la notorietà?

Cosa farà Claudia Costa a Un Posto al Sole?

Al momento non sappiamo ancora quale sia la trama che gli sceneggiatori di Un Posto al Sole hanno scelto per il personaggio di Claudia Costa, ma gli addetti ai lavori svelano che non si tratterà, per la gioia degli estimatori, di un passaggio fugace, anzi.

Che la bionda signora si appresti a sconvolgere di nuovo le esistenze di alcuni condomini di Palazzo Palladini come fece già in passato facendo perdere la testa prima a Renato e poi ad Alberto? Per saperlo, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi della soap partenopea.