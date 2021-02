Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Chi è? Cerchiamo di conoscere meglio il ragazzo che, prossimamente, approderà sulla fatidica poltrona rossa all’interno del programma di Maria De Filippi. A quanto pare, infatti, nell’ultima registrazione sono stati scelti due nuovi tronisti che presto prenderanno il posto di Davide e Gianluca.

Chi è Giacomo Czerny: conosciamo meglio il nuovo tronista

Giacomo Czerny è un affascinante ragazzo di venticinque anni. Di professione fa il videomaker e pare abbia una passione per i tatuaggi tanto da disegnarli personalmente. Ciascuno dei suoi tatuaggi rappresenta simbolicamente una delle tappe più importanti della sua vita.

La passione per i filmati, ma soprattutto per il cinema è nata quando era bambino. Quel mondo di immagini, suoni e colori gli sembrava una ottima scusa per fuggire dalla realtà. Ora la passione si è trasformata in vero e proprio lavoro. Giacomo realizza, infatti, spot pubblicitari e video di matrimoni.

Proprio nella sua presentazione è Giacomo a raccontare ciò dicendo: “Faccio il videomaker. È una passione che ho sempre avuto, fin da bambino anche perché nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Penso che il cinema sia una forma d’arte che permette di andare in un’altra realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare con tante persone e connetterle tramite immagini e suoni. Per me è una cosa necessaria, ne sento il bisogno“.

Timido al punto giusto, pronto a non tirarsi mai indietro, Giacomo ha detto di credere profondamente nell’amicizia. “Ringrazierò sempre i miei amici perché sono cresciuto con loro e con loro sono cambiato ogni volta. Ogni volta che sbagliavo, che succedeva qualcosa, mi sono sempre sentito capito e ascoltato. L’amicizia per me è fondamentale“.

Le caratteristiche della donna ideale

Quali caratteristiche dovranno avere le ragazze che scenderanno le fatidiche scale per andare a conoscerlo?

Giacomo ha detto di cercare una ragazza semplice. “L’amore è una cosa un po’ particolare per me. In amore sono stato fortunato e sfortunato ma difficilmente ho perso la testa anche se quando l’ho persa è stata un’esperienza tosta. In una ragazza ho sempre cercato la semplicità. Ho sempre odiato l’apparenza fine a se stessa. Per conoscersi bisogna accettare qualsiasi tipo di persona“.

Riuscirà il giovane a trovare l’anima gemella all’interno di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi ed in onda alle 14:45 dal lunedì al venerdì?