Ghali stupisce tutti portando al Festival di Sanremo 2024 un extraterrestre, Rich Ciolino. Durante l’esibizione del rapper ha infatti fatto la sua comparsa in platea uno strano personaggio con delle sembianze non note. Ma chi è e cosa rappresenta? Scopriamolo insieme.

Ghali a Sanremo 2024 canta con l’extraterrestre Rich Ciolino

Ghali è tra i 30 big in gara al festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, dove è salito come sesto cantante durante la prima serata del 6 febbraio, ha portato la sua musica in un completo blu glitterato. Il cantante si è esibito con il brano ‘Casa mia‘ che altro non è che una conversazione telefonica immaginaria con un extraterrestre. Durante una conferenza stampa a ‘Casa Ghali’ l’artista aveva annunciato tale presenza particolare nella sua esibizione. Queste le sue parole:

“Lui è Rich Ciolino. Sono entrato in contatto con lui un mese fa. Abbiamo iniziato a dialogare a distanza e poi ho scoperto che era vicino alla Terra, gli ho mandato il brano e ha deciso di venire con me a Sanremo, e di aggiungerci un pezzettino sul ritornello“.

Al momento Rich si è limitato a rimanere in platea ma durante la serata finale potrebbe salire sul palco insieme a Ghali. Durante le dirette social, il rapper è sempre in compagnia del suo amico che per la prima serata del festival ha scelto uno smoking elegante. Non ha sembianze umane perché è una proiezione tanto reale quanto psichedelica della sua anima. Un’altra parte di lui che prende forma in musica.

Di cosa parla Casa Mia

Ghali è alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. “Casa Mia” è scritta da Davide Petrella e Michelangelo e racconta la ricerca delle radici del cantante milanese in un mondo dove ormai le persone sono zombie sui cellulari. “La strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde (sempre più verde). Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu (ancora più blu). Non mi sento tanto bene. Però“.