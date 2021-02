“Non sono una gatta morta né un tr***ne di prima categoria”. Ancora schermaglie amorose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Ecco cosa è successo.

I Prelemi discutono nella notte, a causa della gelosia di lui

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli litigano perché Pretelli è geloso della bella Salemi. L’ex vellino si scontra con l’influencer perché lo chiama con un altro nome. Ma era evidente che è stato un lapsus ma Pierpaolo rimane male e le dice immediatamente: ““All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”.

Giulia sottovaluta la gelosia di Pierpaolo e scoppia a ridere replicando nell’intento di rassicurarlo: “All’inizio avevo paura di sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te. Se non ti fidi, cambia aria”.

A queste parole Pretelli resta di sasso e incalza: “Ma perché devi usare queste espressioni così dure, esageri sempre”. Giulia gli chiede scusa giustificandosi che è un po’ dritta per queste cose e un po’ maschiaccio.

Un gioco di gelosia tra i due fidanzatini, che spinge Pierpaolo a fare supposizioni su cosa sarebbe successo se si fossero conosciuti fuori della Casa. A dispetto di tutti coloro che sono fuori la Casa e anche di alcuni concorrenti, quali Dayane e Tommaso, i due ragazzi stanno vivendo un amore in piena regola e la loro storia non è affatto finta come urla il popolo del web.

Lo stesso popolo che inneggia ancora ai Gregorelli – ovvero Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli – come se i due avessero vissuto chissà quale travolgimento amoroso, riconducibile a qualche abbraccio e un bacio a stampo dato per gioco in piscina a seguito di una prova ricompensa. Ad ogni modo, alla fine della schermaglia amorosa, Giulia e Pierpaolo si baciano e fanno pace.

Grande Fratello Vip 2021: chiusura anticipata per il lutto che ha colpito la Mello?

Intanto in queste ore i vertici Mediaset e la Produzione del programma stanno decidendo cosa fare in merito alla continuazione dello stesso, dopo il lutto che ha colpito la Mello che ha perso il fratello più piccolo Lucas in un incidente stradale. Una responsabile Endemol Shine Italy, società di produzione del GF Vip rende noto:

“La famiglia di GRANDE FRATELLO è ancora scossa dalla notizia della morte del fratello di Dayane Mello. Il trascorrere delle ore non ha fatto altro che amplificare il dolore e la tristezza di tutti noi. La situazione è surreale anche tra i concorrenti e nessuno ha più lo spirito di continuare. Difficile in questo contesto ritrovare il sorriso, giocare e scherzare in un clima ormai cambiato. Noi tutti, concorrenti compresi, ci siamo chiesti quanto fosse giusto e fattibile proseguire con il programma. MEDIASET, ENDEMOL SHINE ITALIA e tutta la famiglia di GRANDE FRATELLO uniti nello stesso dolore. Nelle prossime ore la comunicazione ufficiale della decisione presa all’unanimità”.

Staremo quindi a vedere, sicuramente nel corso della puntata di stasera, Alfonso Signorini comunicherà qualcosa.