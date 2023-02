Nikita Pelizon attuale concorrente del GF Vip 7 frasi agghiaccianti sul covid: il popolo del web insorge. Cosa è successo? La modella Nikita Pelizon nel 2020 ha realizzato un video postato sul suo canale You Tube, “Uragano Nikita” che fa discutere. Il popolo del web è insorto rispetto a certe dichiarazioni della Pelizon. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon frasi agghiaccianti sul covid: “Il covid è anche gentile”

La Vippona, che dentro la Casa del GF Vip predica l’amore universale peace and love in queste ultime ore è nella bufera per delle sue affermazioni sconvolgenti sul covid che hanno fatto insorgere il web. Si tratta di un video intitolato “Covid: verità o menzogna?” pubblicato dalla modella sul suo canale YouTube “ Uragano Nikita ” nell’ottobre del 2020. Eccovi il Video.

Ma quali sono le frasi che hanno fatto indignare il web? Eccole:

“Il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniera fulminante”. A cui aggiunge:

“Molti sono asintomatici, altri sono stati malissimo, ma molti hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada quando in realtà ci sta semplicemente insegnando che dobbiamo essere più uniti come essere umani. Pensiamo un attimo: siamo fatti per la vita eterna? Non credo.

Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo che qualcuno possa morire, rifiutiamo di poter soffrire per qualcuno che amiamo perché ci lascia prima del tempo. Secondo me, noi siamo fatti per questo, io potrei morire domani con incidente stradale come è morta ieri la mia amica, adesso esiste solo il covid! E non è così, non è così e punto.

E perché abbiamo iniziato a prendercela tra di noi, c’era gente che picchiava i cinesi c’era gente che appunto faceva scorte allucinanti al supermercato, e così gli altri che arrivano dopo non avevano più che prendere al supermercato.

Perché siamo così cattivi tra di noi? Questo virus sta portando a far respirare un po’ la natura… forse dovremmo rispettare un po’ di più l’ambiente che ci circonda. E poi chi non si mette la mascherina… Sì ok. Questa è una mancanza di rispetto ma quando trovi qualcuno che la tiene sollevata, o se non la tiene perché dobbiamo insultarlo perché dobbiamo bestemmiargli contro? Perché dobbiamo fare tutto ciò? Perché siamo così cattivi tra di noi? Però è proprio questo che ci sta dicendo questo virus”

Insomma, la Pelizon afferma o forse è meglio dire affermava, che il virus ci ha insegnato qualcosa: dobbiamo essere più uniti come essere umani e non dobbiamo essere tanto cattivi. In realtà questa donna ha perso di vista che di covid sono morti milioni di persone – con esattezza sette milioni – e quindi da questo punto di vista il virus non è stato né gentile, né ci ha insegnato nulla.

C’era da seguire un protocollo per difendersi ed è quello che ha fatto la maggior parte della popolazione mondiale. Le teorie complottistiche lasciano il tempo che trovano. E ne abbiamo le prove oggi, alla luce dei fatti: il covid – per fortuna- si avvia ad essere un ricordo lontano grazie anche al vaccino e alle misure adottate.

una che dice che il covid è “anche gentile perché non se la prende coi bambini” e “perché non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante” per non parlare poi di tutto il resto del discorso non dovrebbe nemmeno stare in televisione. pic.twitter.com/bs7QgJZTqZ — Ⅎ🪁- ᴍᴀʀᴇ ғᴜᴏʀɪ ᴇʀᴀ (@Karmaaisabitchx) February 21, 2023

In molti si sono indignati sul web per queste sue affermazioni e chiedono che la Pelizon venga allontanata dalla tv, anzi che non doveva proprio esserci. E voi cosa ne pensate?