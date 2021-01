In queste ore è in tendenza su Twitter l’Hashtag, #noalprolungamentogf perché alcuni concorrenti, nello specifico Tommaso Zorzi, hanno scoperto che molto probabilmente il reality condotto da Alfonso Signorini sarà ulteriormente prolungato. Il concorrente, infatti, in confessionale, ha chiesto il giorno della finale, ma la produzione ha risposto che non lo sa.

Il web insorge contro il prolungamento del Gf Vip: “Non sono topi da laboratorio”

Dopo la notizia del prolungamento del programma, avvenuto a fine novembre, con la comunicazione che il programma non sarebbe finito il 4 dicembre, come da contratto ma si sarebbe prolungato fino all’otto febbraio, ci sono state delle defezioni importanti. La prima Elisabetta Gregoraci, personaggio chiave di questa edizione che non se l’è sentita e ha abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini. Altra rinuncia quella del concorrente Francesco Oppini, che ha mandato nella disperazione Tommaso Zorzi, probabile vincitore del programma.

Ora, la notizia che il GF vip si prolunga per altre due settimane, fissando il giorno della finale al 26 febbraio 2021. Ha fatto insorgere il web che nota che i concorrenti ormai non ce la fanno più, soprattutto i veterani.

Vi sembrano le facce di persone che stanno bene e che possono continuare questo gioco? #NOALPROLUNGAMENTOGF #tzvip pic.twitter.com/3IU2I0Xn9j — Bubi.J.Fly (@BubiJFly) January 16, 2021

Il web accusa la produzione di sfruttare i concorrenti come topi da laboratorio, e quindi le loro debolezze e fragilità, solo per catturare ascolti. Secondo alcuni appassionati del reality che seguono fedelmente il Grande Fratello Vip, la produzione, starebbe puntando sul crollo emotivo dei vip più forti, come quello avuto da Maria Teresa Ruta, al fine di creare nuove dinamiche e favorire gli ascolti.

Insomma, il popolo del web chiede a questo punto di chiudere il reality nei termini previsti o perlomeno informare i concorrenti dell’ulteriore prolungamento.

La mamma e la sorella di Tommaso Zorzi chiedono di non prolungare ulteriormente il programma

“E se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti”, ha scritto la signora Armanda Frassinetti, madre di Tommaso Zorzi, che era intervenuta su Twitter, qualche giorno fa, ricevendo il sostegno della figlia Gaia, che aveva commentato:

“Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio”.

E se anche MT sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti.. — Armanda Frassinetti (@ArmandaFrassin2) January 12, 2021

Al loro tweet si era unito anche quello del marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi.

Non ho seguito io Gf tutto il giorno, non so cosa sia successo ma non posso vedere MTR in queste condizioni. È terribile…tutto il mio sostegno a te ❤️❤️❤️ #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 12, 2021

Quindi è probabile che il conduttore, Alfonso Signorini, la prossima puntata, la 33 esima di lunedì 18 gennaio informerà i concorrenti dell’ulteriore prolungamento. Come reagiranno i protagonisti? Accetteranno di rimanere o abbandoneranno? Staremo a vedere.