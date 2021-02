Dopo l’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip, la figlia Guenda Goria ha preso le sue parti tanto da attirarsi molte critiche sui social. La sua colpa è quella di aver convenuto ad alcune dichiarazioni fatte dalla madre in merito ad un tradimento da parte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Guenda è stata sommersa dalla critiche e si è dovuta difendere sui social. Ecco cosa è accaduto.

Cosa è accaduto sui social fra Guenda e i fan del GF VIP?

Nel confronto andato in onda lo scorso lunedì, abbiamo visto una Maria Teresa sul piede di guerra in cui raccontava di essere scappata dalla casa dopo l’eliminazione perché non riusciva a guardare i suoi amici negli occhi. Una fiducia spezzata, una crepa in un’amicizia che fino a quel momento sembrava essere destinata a durare anche fuori dalla casa. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, in molti sui social hanno puntato il dito contro Guenda Goria.

L’accusa riguarda l’ipotesi che la Goria volesse sabotare Tommaso e Stefania aizzando i fedeli sostenitori contro di loro. La figlia di Maria Teresa ha voluto però rompere il silenzio e ha pensato di fare chiarezza affidando le sue parole a dei messaggi postati su Twitter. Messaggi che hanno ricevuto il plauso da parte di Simone Gianlorenzi, marito della Orlando.

Guenda ha infatti precisato di non avere nulla contro Tommaso e Stefania e di essersi limitata a difendere sua madre senza voler aizzare i suoi fan contro loro due: “Cari amici, quando mi hanno proposto di prendere parte a quest’edizione del GF Vip ho subito pensato che potesse essere una bell’avventura da vivere con mia mamma. Ho una carriera solida alle spalle e un futuro con o senza la televisione o i social”.

Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l ‘ ho costruita negli anni con grande dedizione. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

Guenda ha poi tuonato: “Io non ho mai incitato nessuno ad andare contro qualcuno perché non vivo di queste cose. Comunque io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia è giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale“.

La figlia di Maria Teresa si è anche detta convinta che al termine del reality sua mamma, Tommaso e Stefania possano tornare ad avere un rapporto sereno.

Guenda Goria su Twitter: il messaggio rivolto agli haters

Su Twitter la Goria ha poi proseguito lanciando un messaggio agli haters: “Lancio una sfida agli haters: acquistate un vocabolario dei sinonimi e contrari e variate quantomeno gli aggettivi! Siete banali e ripetitivi. Evolvetevi! E poi.. mostrate i vostri volti! Nascondersi dietro ad account falsi è da vigliacchi. Io sono felice. E voi?”.

Lancio una sfida agli haters: acquistate un vocabolario dei sinonimi e contrari e variate quantomeno gli aggettivi! Siete banali e ripetitivi. Evolvetevi! E poi.. mostrare i vostri volti! Nascondersi dietro ad account falsi e’ da vigliacchi. Io sono felice. E voi? — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 18, 2021

Uno sfogo comprensibile considerando le accuse che le sono state rivolte in queste settimane e che hanno riguardato anche lo scontro in tv con Francesco Baccini. Anche in quel caso Guenda fu accusata di cercare la lite a tutti i costi.

Accuse da cui però è riuscita a scagionarsi considerando il comportamento poco galante di Baccini che prima l’ha zittita per poi minacciare di abbandonare lo studio. In questi mesi abbiamo conosciuto una Guenda agguerrita. La giovane ha saputo tirare fuori le unghie quando in ballo c’era sua madre. Chi non vorrebbe una figlia così?