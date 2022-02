Ieri sera si è conclusa la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality Show condotto da Alfonso Signorini che chiuderà i battenti il prossimo 14 marzo 2022. Cosa è accaduto in puntata? Eccovi le news ultim’ora del 31 gennaio 2022.

Chi è uscito ieri sera 31 gennaio 2022 dal Grande Fratello Vip? Nessun Eliminato, il preferito è Delia Duran

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip? Ieri sera non c’è stato nessun eliminato perché il televoto non era eliminatorio. Il pubblico era chiamato a scegliere il preferito che è stato anche il primo candidato alla Finale, ormai prossima. Il pubblico ha premiato Delia Duran, la modella venezuelana che in poche settimane ha conquistato il pubblico.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 31 gennaio 2022 al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte sia in modo palese che nel segreto del Confessionale. Tuttavia, i concorrenti hanno espresso la loro nomination, attraverso i piramidali: a seconda del bollino, rosso (in confessionale -) Nero (in modo palese). Signorini, tuttavia, ha informato il pubblico che ad andare al televoto sarebbe stato il più meritevole di andare in Finale. Quindi i 3 più votati – in positivo – sfideranno Delia al televoto, per decidere chi sarà il primo finalista che si decreterà lunedì 7 febbraio 2022.

Nomination – in positivo – con i Piramidali (segrete e palesi)

Sophie – nomination palese – ha nominato Alessandro ;

; Lulù – nomination palese – ha nominato la sorella Jessica ;

; Barù – nomination segreta – ha nominato Davide ;

; Katia – nomination segreta – ha nominato Davide ;

; Alessandro – nomination segreta – ha nomianto Sophie;

Delia – nomination segreta – ha nominato Manila;

Miriana – Nomination segreta – ha nominato Manila ;

; Davide – Nomination palese – ha nomianto Katia ;

; Soleil – nomination Palese – ha nominato Katia ;

; Nathaly – nomiantion segreta – ha nominato Kabir ;

; Kabir – nomination palese- ha nominato Barù ;

; Manila – nomination palese – ha nominato Miriana ;

; Jessica – nomination palese – ha nominato Lulù ;

; Giucas – nomiantion palese – ha nominato Katia;

Si è poi aperto ufficialmente il televoto, ma la domanda di rito non è stata la classica “chi vuoi salvare?” Bensì: chi merita la Finale. In nomination sono finiti i più votati, vale a dire: Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e naturalmente Delia Duran, già candidata alla finale.

Questo televoto verrà chiuso lunedì 7 febbraio 2022 (Il reality non adrà in onda venerdì 4 febbraio, perchè Mediaset preferisce non scontrarsi con il Festival Di Sanremo) nel corso della quarantesima puntata del reality show e il più votato sarà Il PRIMO FINALISTA.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 31 gennaio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: