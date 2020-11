Matrimonio bis? La Gregoraci, attualmente “rinchiusa” nella Casa del Grande Fratello Vip qualche giorno fa si è lasciata sfuggire che il suo ex marito, Flavio Briatore le avrebbe richiesto di sposarla dopo il lockdow. Tuttavia, Briatore smentisce l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, dalle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Flavio Briatore smentisce la ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Nessun matrimonio bis, è una fake news”

Stando a quanto riporta la rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi, diretto dal super informato Alfonso Signorini, l’imprenditore avrebbe bollato come “fake news” la rivelazione sul matrimonio bis, della Gregoraci ai coinquilini: “Ho passato il lockdown con Nathan e Flavio, alla fine lui mi ha chiesto di risposarlo. Mi ha detto: ‘Eli, sono ancora innamorato di te, ricostituiamo la nostra famiglia, risposiamoci’. Me lo ha proposto anche a inizio estate”.

Queste le parole della showgirl calabrese ai suoi compagni di avventura, ma Briatore smentisce subito la notizie dalle pagine di Chi dove si legge: “Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una fake… news”. Venerdì sera, Signorini metterà al corrente la gieffina del vero “sentiment” dell’imprenditore o non metterà dito tra ex moglie ed ex marito?

Briatore smentisce la Gregoraci, è solo una fake news

Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha dato ampio rilievo alla rivelazione di Elisabetta Gregoracie quindi sapere che Briatore ha smentito la notizia ci lascia un po’ senza parole. Cosa dirà Alfonso? Metterà al corrente la Gregoraci di ciò che ha detto l’ex marito? E come reagirà lei? Di certo dall’ingresso di Selvaggia Roma, la vita per Elisabetta è diventata ancora più complicata nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti la Roma non perde occasione per definirla una persona falsa, perché si sta prendendo gioco di Pierpaolo Pretelli.