Il GF Vip dell’Albania è stato vinto da Ilir Shaqiri. A trionfare è stato l’amore. Il concorrente del padre di tutti i reality ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori e di tutti i fan grazie all’amore per la moglie Emanuela e la figlia Emily. Ilir, ad esempio, ha stretto tra le mani, nelle fasi cruciali, un bellissimo cuscino con le foto delle due donne della sua vita. Durante tale esperienza il ballerino ha dimostrato di aver valori profondi, di essere legato alla sua terra e soprattutto molto innamorato della moglie e della figlia. Il pubblico televisivo ha così potuto immedesimarsi in lui, riconoscendogli importanti valori.

Ilir Shaqiri vince il GF VIP albanese: la lunga scalata verso il successo

Bellissima vittoria di Ilir Shaqiri al GF Vip albanese. Il ballerino ha conquistato, con il suo percorso, il pubblico della sua Madre Patria. Come? Grazie al suo gioco leale e pulito e soprattutto dimostrando al pubblico molte sue peculiarità. Ilir si è fatto conoscere come professionista della danza, ma anche come marito e padre affettuoso e fedele.

Il pubblico, grazie all’esperienza nel reality albanese, ha visto Ilir ridere, piangere, emozionarsi e arrabbiarsi. Dopo essere stato sin da subito il vero leader del programma, Ilir è stato portato, settimana dopo settimana, in trionfo perché la vittoria in tasca Shaqiri l’aveva dal primo momento in cui è cominciato il programma.

Vincendo il GF VIP albanese Ilier ha portato a casa un premio di 100 mila euro, di cui una parte sarà donata in beneficenza seguendo le consuete modalità originali previste dal format. Il 50% della somma, infatti, verrà destinato alla Fondazione “Dritan Hoxha”, che mira a contribuire a una società albanese orientata alla cultura, all’arte, alla comunicazione, allo sviluppo dei media, attraverso il talento e l’innovazione, soprattutto da parte dei giovani.

Ilir e la carriera in Italia: i programmi tv a cui ha partecipato

In Italia conosciamo Ilir grazie a Maria De Filippi. Il ballerino professionista ha preso parte a programmi di grande successo come il talent “Amici” e “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo.

A legarlo al nostro Paese non è solo il suo passato artistico, bensì la moglie, l’ex attrice Emanuela Morini, in studio per assistere alla finale e che ha urlato di gioia nel momento della proclamazione e la figlia Emily, che artisticamente sta seguendo le orme dei genitori.