E’ da poco terminata la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 26 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 13a puntata di lunedì 26 ottobre

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 26 ottobre 2026 inizia con il consueto ingresso di Ilary Blasi e il saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa si collega poi con i vips per entrare nel vivo della puntata con il faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Dopo lo scontro della scorsa puntata, i due concorrenti si ritrovano nella nuvola per un nuovo confronto a cui prende parte anche Varsi.

Spazio poi a Valeria Marini, la regina indiscussa di questa edizione protagonista di due momenti. Nel primo la Marini è presa di mira dalle donne senior della casa, ossia Carmen Di Pietro, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi che l’ha accusano di essere capricciosa e poco sincera. Nel secondo poi regala un lato del tutto inedito rivelando le fragilità del suo essere; un momento di grande commozione che emoziona tutti. Si prosegue poi con il confronto – scontro tra Alex Belli e Giulia Provvedi. Infine le battle dei talenti.

Chi è uscito ieri sera 26 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvaretra Roncaccia, Valeria Marini, Alex Belli e Marina La Rosa?. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Il pubblico ha deciso di non salvare Valeria Marini, primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 26 ottobre

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono: Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Roncaccia. Chi vuoi salvare tra Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni e Jonathan Kashanian, Federica Morello e Roncaccia? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alle prossime eliminazioni, mentre il più votato sarà il primo finalista.