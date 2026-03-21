E’ terminata da poco la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 20 marzo 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 2a puntata di venerdì 20 marzo

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 20 marzo 2026 è iniziata come sempre con l’ingresso di Ilary Blasi. “Buonasera seconda puntata del GF VIP” – dice una sorridente Ilary Blasi che presenta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi la padrona di casa si collega con i vips: “siete super eleganti, complimenti”. Si entra subito nel vivo della puntata con Renato che si lascia andare ad un commento che semina zizzania nella casa. Il concorrente confessa di aver inquadrato diversi coinquilini fake e scoppia il caso nella casa.

Poco dopo è il momento di Alessandra Mussolini che, dopo aver raccontato i primi giorni di convivenza nella casa, si confronta a distanza con Selvaggia Lucarelli. Un confronto serrato con la ex parlamentare che viene nuovamente accusata di fare le sceneggiata dalla opinionista. Si passa poi alla rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia; ognuna di loro racconta la propria verità con la Volpe che parla anche di un’amicizia che la Elia definisce “un’amicizia da spettacolo”. Poi Antonella Elia nella mistery room parla delle sue fragilità e del suo sentirsi spesso sola. Durante la diretta spazio anche al confronto tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini, due donne forti che proprio nella casa si sono molto avvicinate. Infine un momento di grande emozione con Raimondo Todaro che parla della sua malattia e del rapporto con il papà.

Chi è uscito ieri sera 20 marzo dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 non c’è stata alcuna eliminazione. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a votare per il concorrente preferito della settimanatra Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato, Raul, Lucia, Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Alla fine a spuntarla è stat Antonella Elia premiata dal pubblico con il 20,62% delle preferenze.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 17 marzo

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Lucia, Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò. Chi vuoi salvare tra Lucia, Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Paola Caruso e Nicolò? Il concorrente meno votato sarà il primo concorrente eliminato nella prossima puntata.

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