Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio degli opinionisti Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che torna dopo le due puntate di pausa del 26 dicembre e del 2 gennaio. Seguiteci nella lettura e vi forniremo le anticipazioni della puntata di stasera 9 gennaio.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventisettesima puntata

Grande Fratello Vip, i temi caldi della Casa tra: Confronti appassionanti, amori irrisolti e coppie in crisi. Ed inoltre, le sorprese, l’evolversi della love stories, i litigi, i distacchi e le nuove consapevolezze.

Antonino Spinalbese sta meglio, presto tornerà in Casa;

sta meglio, presto tornerà in Casa; Dana Saber è la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele;

un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele; Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati;

vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati; Sorpresa per Oriana Marzoli arriva la madre Cristina;

arriva la madre Cristina; Sorpresa per Micol Incorvaia : la sorella Clizia e il padre Salvatore.

: la sorella Clizia e il padre Salvatore. I #Donnalisi tornano assieme: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fanno pace, ma i conflitti non finiscono.

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente i l verdetto del televoto che decreterà chi sarà il preferito del pubblico e che quindi sarà immune. Il Preferito avrà in mano il destino degli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito del pubblico?

Stasera, lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 ventisettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Televoto aperto: Chi sarà il preferito? In nomination sono finiti: Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber.

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune. Ma non solo! Avrà in mano anche il destino degli altri concorrenti.