A poche ore dall’inizio della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 28 novembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che tornerà al suo schema solito, dal momento che tutti i concorrenti sono rientrati in Casa dopo aver fatto la quarantena prevista dal protocollo per il covid. Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della diciannovesima puntata

Stasera, lunedì 28 novembre, in prima serata su Canale 5 diciannovesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Con il rientro di tutti i concorrenti nella Casa, gli equilibri tornano a infuocarsi e la Casa prende di nuovo vita. Le dinamiche ruotano sempre intorno alle pseudo storie d’amore –vere o finte – che tengono alta l’attenzione del pubblico che si affeziona immediatamente alla “coppia” di turno.

In queste settimane sotto la lente d’Ingrandimento la liason tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli: una storia d’amore già al capolinea? Pare proprio di SI. L’hairstylist si è già pentito, perché la venezuelana non ha mostrato molto garbo e interesse per la figlia di lui, Luna Marì che lui ama sopra ogni cosa. C’è qualcuno invece che insinua che lui abbia colto la palla al balzo.

Ed ancora due importanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa: in particolare Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti.

La prima avrà modo di ritrovare la sorella Clizia che torna nel loft di Cinecittà, già galeotto per la sua vita, anche per dire la sua a chi attacca Micol.

Per la Rossetti, invece, una grande emozione: le parole di suo padre.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito?

Al televoto: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon. Chi sarà il preferito del pubblico? Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune, ovvero non nominabile. Ma non solo! Avrà in mano il destino degli altri concorrenti .