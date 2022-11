A poche ore dall’inizio della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 14 novembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che dovrà fare il punto della situazione rispetto ai casi di Covid riscontrati nel Loft di Cinecittà.

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni stasera 14 novembre: la situazione all’interno della Casa dopo i casi di Covid

Come già saprete alcuni concorrenti – Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi – sono risultati positivi al Covid e quindi hanno lasciato momentaneamente la Casa del grande Fratello Vip.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della diciassettesima puntata

Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà sulle varie dinamiche della Casa: i Vip giorno dopo giorno stanno vivendo un’esperienza unica che li porta a volte a scontrarsi altre volte invece ad emozionarsi.

Si prenderà in esame la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: i Donnalisi tra alti e bassi alternano grandi litigate e momenti di pura passione.

Il punto sulla situazione covid in Casa e in Italia Oggi;

E poi ancora: Sorpresa ad Edoardo Donnamaria, arriva l’amico e collega Paolo Ciavarro che ha qualcosa da dire anche ad Antonella Fiordelisi;

Sorpresa ad Edoardo Tavassi: arriva la sorella Guendalina che lo difende anche dagli attacchi di Antonella.

Grande Fratello Vip: televoto annullato, nessun eliminato nessun preferito

Il televoto è stato annullato, perché Patrizia Rossetti è uno dei concorrenti che era in nomination. Quindi stasera non ci sarà nessun eliminato né la proclamazione del preferito dal pubblico. Si farà comunque il punto sulla situazione in merito alle dinamiche in Casa, i casi di Covid e anche com’è la situazione in Italia oggi rispetto alla malattia.

Appuntamento quindi con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, stasera 14 novembre 2022 in prima serata su canale 5.