Il Grande Fratello Vip come già sappiamo continuerà fino a marzo del 2022, e quello che si domandano in molti è: andrà in onda anche durante le feste natalizie? Dal momento che le puntate vanno in onda anche di venerdì, è lecito chiedersi se anche la notte del 24 dicembre – Viglia di Natale – e la notte di San Silvestro – il 31 dicembre – i Vipponi ci terranno compagnia nella consueta puntata serale di canale 5. Curiosi? Vi spieghiamo come stanno le cose.

Grande Fratello Vip 2021: cosa si deve aspettare il pubblico durante le festività natalizie?

Alfonso Signorini raggiunto dal settimanale Sorrisi e Canzoni tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle festività natalizie dentro la Casa più spiata d’Italia e su cosa potranno fare e ricevere i vipponi nelle feste.

«Ci sarà un concerto di Natale dove tutti si esibiranno nelle canzoni tradizionali come “Jingle bells” – fa sapere Signorini – e ci sarà anche il presepe: sono in arrivo le statuette di Genny Di Virgilio, artigiano di San Gregorio Armeno a Napoli. Molte avranno le sembianze dei vipponi, che diventeranno pastorelli»

Inoltre Signorini afferma che il Presepe vivente con i vari vipponi era da escludersi a priori, perchè avrebbero rischiato la blasfemia! Ci sarebbero stati molti asini e buoi, ma nei panni di Maria e Giuseppe chi avrebbero potuto mettere? Così hanno preferito evitare.

Ma cosa chiedono i vipponi che sono rimasti dentro la Casa per le festività Natalizie?

I vip chiedono di poter vedere i loro cari durante il giorno di Natale o alla Vigilia, e anche delle pietanze particolari. A questo proposito saranno dati loro dei tablet, sempre sotto la supervisione degli autori (in modo che non ci siano suggerimenti dall’esterno). Oppure faranno videochiamate dal confessionale. Per quanto riguardi i regali: ne possono ricevere a patto che siano sanificati nel rispetto delle norme anti – covid.

Grandi Menù culinari per i concorrenti del GF Vip durante le festività

Signorini continua affermando che saranno a disposizione dei concorrenti dei menù speciali gare culinarie e le tradizioni della cucina etiope, genovese, napoletana per accontentare tutti. Probabilmente arriveranno i contributi di chef e pizzaioli famosi. Sarà una settimana enogastronomica, come per tutta Italia, dove per Natale ci si piazza ai fornelli per preparare molti manicaretti e pranzi luculliani che poi dovremo smaltire dopo le feste.

Grande Fratello Vip 2021: in onda anche durante le festività natalizie? La verità

Il 24 dicembre e il 31 dicembre il realty di canale 5 non andrà in onda. La diretta live su canale 55 del DDT di Mediaset Extra sarà sempre attiva per cui tutto ciò che succede nel loft di Cinecittà si potrà seguire senza problemi.

Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre faranno il count down e festeggeranno l’arrivo del nuovo anno che ci auguriamo sia migliore per tutti. Avranno una consolle per la musica e tanto altro.

Insomma, il GF Vip ci terrà compagnia anche durante le festività natalizie con la diretta H24 su Mediaset Extra, mentre per l’appuntamento serale di canale 5 dovremo aspettare il nuovo anno, perchè il reality reprenderá dopo la Befana. Facendo due conti, la messa in onda è prevista per lunedì 10 gennaio 2022.