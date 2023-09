Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati. Per pronunciare il “si”, la coppia ha scelto la magica cornice della Reggia di Venaria di Torino, uno dei luoghi più romantici del torinese. Una cerimonia blindatissima con 500 invitati tra cui Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi.

Gessica Notaro e Filippo Bologni, un matrimonio da favola alla Reggia Venaria

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno detto si. L’attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex fidanzato nel 2017, ha sposato il compagno Filippo Bologni, talento italiano e mondiale del salto a ostacoli con i cavalli. Nel 2019 il primo incontro a Fieracavalli Verona dopo una gara. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, visto che lui lo scorso anno le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il 6 novembre del 2022 Filippo Bologni dopo la sua esibizione alla Fieracavalli di Verona si è inginocchiato chiedendo la mano della compagna. Una sorpresa che ha emozionato i presenti, ma soprattutto Gessica che ha risposto con un “si, lo voglio”. A distanza di nemmeno un anno i due hanno pronunciato il lieto si davanti a 500 invitati nella bellissima cornice della Reggia di Venaria a Torino. Un matrimonio da sogno in pieno stile Disney come Gessica se lo era sempre immaginato. “Saranno nozze disneyane” aveva annunciato la ex concorrente di Ballando con le Stelle alla vigilia della nozze. Così è stato, visto che Gessica e Filippo sono arrivati alla Reggia di Venaria a cavallo sulle note de “La bella e il bestia”. Tra i 500 invitati, uno speciale: Nala, il bassotto della coppia con tanto di collare d’onore.

Gessica Notaro e il marito Filippo Bologni: nessuna lista di matrimonio

Il matrimonio di Gessica Notaro e del compagno Filippo Bologni è stato celebrato con pochi intimi amici. 500 per la precisione tra cui Filippo Fashion Style che si è occupato dei capelli della sposa. La Notaro ha indossato con un lungo abito bianco con velo e scollo a forma di cuore, mentre lo sposo ha optato per uno smoking bianco con stivali da cavallerizzo. Quattro abiti da sogno, firmati Atelier Emé coordinati ai collari scelti per il bassotto Nala creati e agli abiti delle damigelle, migliore amica, ma anche suocera e zia.

La coppia non ha chiesto alcun regalo di matrimonio, ma a tutti gli inviati l’invito a fare donazione all’associazione “Fondazione Puzzilli”in sostegno del progetto “Agata” a favore delle donne vittime di violenza. Che dire: auguri agli sposi!